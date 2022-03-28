Гороскоп на 29 марта для всех знаков Зодиака: день, когда нужно уделить внимание родственникам

Гороскоп на 29 марта для всех знаков Зодиака: день, когда нужно уделить внимание родственникам

День победы духовного над материальным, когда нужно отрешиться от мыслей о физической стороне жизни и подумать о душе.

Энергию, недостатка в которой никто испытывать не будет, необходимо тратить разумно – на решение вопросов первоочередной важности, все остальное может подождать. Необходимо уделить внимание родственникам – особенно пожилым: сейчас они нуждаются в вашем внимании и участии гораздо больше, чем раньше.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 29 марта для Овнов

Не стоит делать резких движений как в работе, так и в финансовом отношении: время новых проектов и оформления важных документов пока не пришло, поэтому эти действия лучше отложить.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 29 марта для Тельцов

Проанализировав ситуацию, в которой вы оказались в последнее время, и сделав из нее важные выводы, вы сможете понять, каково ваше жизненное предназначение и в какую сторону двигаться дальше.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 29 марта для Близнецов

Желание работать, не покладая рук, весьма похвально, но именно сегодня оно не ко времени: во всяком случае, не стоит хвататься за несколько занятий сразу – вам вряд ли удастся довести до победного конца хотя бы одно.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 29 марта для Раков

День, когда – какими бы ни были жизненные обстоятельства – нужно думать только о прекрасном: возможно, это у вас не сразу получится, но необходимо приложить усилия – умиротворенное состояние духа станет вам наградой.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 29 марта для Львов

Найдутся люди, которые захотят вывести вас из себя, чтобы подпитаться вашей энергией, высвободившейся в результате – не давайте им такой возможности, тщательно обходите любые "острые углы".

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 29 марта для Дев

День благоприятен для того, чтобы планировать свое будущее – как на ближнюю, так и на дальнюю перспективу, при этом рекомендуется мечтать – могут сбыться даже самые смелые фантазии.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 29 марта для Весов

События нынешнего дня будут напрямую зависеть от того, на что вы себя настроите, поэтому необходимо вспомнить о пользе позитивного мышления, которое еще никто не отменял, и применить его.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 29 марта для Скорпионов

Нежелательно давать волю чувствам, даже если эмоции будут бурлить и рваться наружу: проявив сдержанность, вы не дадите недоброжелателям повода обвинять вас в резкости и нетерпимости.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 29 марта для Стрельцов

Звезды настоятельно советуют вам обращать внимание на знаки, которые сегодня может посылать Вселенная: возможно, вы получите ответ на важный вопрос, который в последнее время постоянно себе задаете.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 29 марта для Козерогов

День, когда категорически не рекомендуется волноваться, даже если вам будет казаться, что обстоятельства подталкивают вас к этому: уже завтра вы поймете, что повода для потери нервных клеток у вас не было.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 29 марта для Водолеев

Ценный совет, в котором вы очень нуждаетесь в это время, можно будет получить от пожилого человека – как родственника, так и просто доброго знакомого: у него есть необходимый для этого опыт.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 29 марта для Рыб

День благоприятен для того, чтобы заняться подготовкой к воплощению важного проекта, который вы давно задумали, но по какой-то причине до сих пор не осмеливались приступить к его реализации.

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