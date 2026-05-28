Гороскоп на 29 мая для всех знаков Зодиака: день, когда настроение будет меняться буквально по часам

Красный мак на фоне цветущей лаванды / © Getty Images

Реклама

Силы, которые окажутся в нашем распоряжении в это время, должны быть направлены только на достижение действительно важных и перспективных — как в профессиональном, так и в финансовом — отношении, от решения мелких задач лучше отказаться.

Мощная энергия этого времени может стать причиной внутреннего напряжения, из-за которого настроение будет меняться буквально по часам, вызывая моральный дискомфорт — с ним придется справляться самостоятельно., без посторонней помощи

Овен

К возможным — и весьма крупным — денежным поступлениям нужно отнестись максимально ответственно: несмотря на соблазн потратить некоторую их честь на приятные мелочи, от транжирства нужно отказаться.

Реклама

Телец

Получив предложение перейти на новое место работы или полностью сменить род деятельности, не спешите отказываться– сначала все тщательно обдумайте и только потом принимайте окончательное решение.

Близнецы

Возможно, пришла пора отпустить обиду на близкого человека, которую вы уже долгое время носите в себе, и помириться с ним: сопровождающая ее негативная энергия вредит, прежде всего, вам, оставляя его равнодушным.

Рак

Приструните ревность, которую испытываете к любимому человеку: она, даже если вы не говорите ему об этом, подтачивает ваши отношения — не удивляйтесь, если некоторое время спустя вы поймете, что отдалились друг от друга.

Лев

Никогда не поздно исправить совершенную в прошлом ошибку, особенно если она касается близкого вам человека, главное — смирить гордыню, которая мешает вам сделать это, и признаться, что были неправы.

Реклама

Весы

Ни в коем случае нельзя упускать шанс значительно улучшить своей финансовое положение, который выпадет вам в этот день: любая ситуация может таить много неожиданных возможностей — важно их оценить.

Скорпион

День не подходит для раздумий и — особенно! — сомнений, даже если вам кажется, что вы не готовы к работе над новым проектом, образно говоря, ввязывайтесь в драку, а что там к чему — разберетесь по ходу дела.

Стрелец

Выход из непростой ситуации, которая досаждает представителям вашего знака уже довольно долгое время, окажутся — в буквальном смысле слова — лежащим на поверхности: останется только начать действовать.

Козерог

Если у вас есть дела, которые вы — некоторое — как продолжительное, так и не очень — время назад отложили до лучших времен, рекомендуется вернуть на повестку дня: нынешние обстоятельства сделают их реализацию легкой.

Реклама

Водолей

Принимать важные решения, особенно если они касаются личных отношений, можно только в том случае, если обстоятельства не оставят вам другого выхода — в других случаях лучше пока повременить.

Рыбы

День — если не весь, то хотя бы его вторую половину — нужно посвятить общению с друзьями: такая встреча даст возможность расслабиться и получить позитивные эмоциями, которые сейчас ценятся особенно высоко.

Читайте также:

Новости партнеров