Гороскоп на 29 мая для всех знаков Зодиака: день, когда никому нельзя позволять сбить себя с позитивной волны

Гороскоп на 29 мая / © Associated Press

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Содержание Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы

Поэтому именно после обеда можно принимать важные решения, подписывать серьезные — но только не финансовые — соглашения, начинать воплощать в жизнь новые проекты. Добиться поставленных целей поможет хорошее настроение– нельзя никому позволять сбить себя с позитивной волны. Необходимо также отказаться от физических нагрузок — как спортивных, так и хозяйственных: они могут привести к серьезным травмам, которые потребует большого количества времени и средств, необходимых на восстановление.

Овен

Нежелательно обращать внимания на агрессию окружающих, которую могут проявлять даже самые близкие = спокойные и уравновешенные — люди, в противном случае она неоднократно обернется против вас.

Телец

Чужую грубость, даже если ей, как вам покажется, нет оправдания, нужно оставить без внимания: плохо воспитанного человека вы — пи всем желании — все равно не исправите, а себе нервы изрядно попортите

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Близнецы

Звезды рекомендуют обратить внимание на сон, приснившийся этой ночью: возможно, в нем к большой вашей радости — ибудет содержаться ответ на важный вопрос, который вы давно и пока безуспешно ищете.

Рак

Даже если вас всерьез заденут, не стоит уподобляться обидчику и давать симметричный ответ на его слова или действия: проигнорировав их, вы вернете зло, которое направляли против вас, вернется к своему «автору».

Лев

Критику, услышанную в этот день, не стоит принимать близко к сердцу: скорее всего, она будет исходить от человека, который — по причине банальной зависти — не в состоянии объективно вас оценить.

Дева

Спастись от грустных мыслей, которые одолеют вас с утра, можно будет, переключившись на другое — желательно, не связанное с работой — занятие, которое поможет отвлечься — например, старое — или новое — хобби.

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Весы

Даже если появится возможность, отказавшись от работы, заняться наведением порядка в доме, отложите это занятие: не удастся сосредоточиться даже на таком простом деле, так что лучше отдохнуть.

Скорпион

Несмотря на тотальную занятость, найдите время не только для работы, но и для близких людей: они не виноваты в том, что в последнее время вы не можете уделять им достаточно внимания, но при этом очень обижаются.

Стрелец

Не стоит удерживать человека, который захочет уйти из вашей жизни: скорее всего, ваши отношения уже изжили себя, а освободившееся рядом с вами место очень скоро займет новый — более достойный — кандидат.

Козерог

Негативную энергию, которая может одолевать вас в это время, необходимо направить на решение давно назревших проблем — как профессиональных, так и бытовых — генеральная уборка вашему дому точно не помешает.

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Водолей

Можно заключать важные финансовые сделки, но только в том случае, если вы максимально внимательно отнесетесь к тексту этого документа — во всяком случае, не ставьте свою подпись, не прочитав его от начала до конца.

Рыбы

От активной профессинальной деятельности сегодня лучше отказаться — толку от нее все равно не будет, но, если вы совсем не можете без работы, займитесь составлением рабочих планов на ближайшее будущее.

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