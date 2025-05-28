- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 374
- Время на прочтение
- 3 мин
Гороскоп на 29 мая для всех знаков Зодиака: день, когда никому нельзя позволять сбить себя с позитивной волны
День, в течение которого негативная энергетика, которая будет господствовать с утра, к вечеру преобразуется в позитивную.
Поэтому именно после обеда можно принимать важные решения, подписывать серьезные — но только не финансовые — соглашения, начинать воплощать в жизнь новые проекты. Добиться поставленных целей поможет хорошее настроение– нельзя никому позволять сбить себя с позитивной волны. Необходимо также отказаться от физических нагрузок — как спортивных, так и хозяйственных: они могут привести к серьезным травмам, которые потребует большого количества времени и средств, необходимых на восстановление.
Овен
Нежелательно обращать внимания на агрессию окружающих, которую могут проявлять даже самые близкие = спокойные и уравновешенные — люди, в противном случае она неоднократно обернется против вас.
Телец
Чужую грубость, даже если ей, как вам покажется, нет оправдания, нужно оставить без внимания: плохо воспитанного человека вы — пи всем желании — все равно не исправите, а себе нервы изрядно попортите
Близнецы
Звезды рекомендуют обратить внимание на сон, приснившийся этой ночью: возможно, в нем к большой вашей радости — ибудет содержаться ответ на важный вопрос, который вы давно и пока безуспешно ищете.
Рак
Даже если вас всерьез заденут, не стоит уподобляться обидчику и давать симметричный ответ на его слова или действия: проигнорировав их, вы вернете зло, которое направляли против вас, вернется к своему «автору».
Лев
Критику, услышанную в этот день, не стоит принимать близко к сердцу: скорее всего, она будет исходить от человека, который — по причине банальной зависти — не в состоянии объективно вас оценить.
Дева
Спастись от грустных мыслей, которые одолеют вас с утра, можно будет, переключившись на другое — желательно, не связанное с работой — занятие, которое поможет отвлечься — например, старое — или новое — хобби.
Весы
Даже если появится возможность, отказавшись от работы, заняться наведением порядка в доме, отложите это занятие: не удастся сосредоточиться даже на таком простом деле, так что лучше отдохнуть.
Скорпион
Несмотря на тотальную занятость, найдите время не только для работы, но и для близких людей: они не виноваты в том, что в последнее время вы не можете уделять им достаточно внимания, но при этом очень обижаются.
Стрелец
Не стоит удерживать человека, который захочет уйти из вашей жизни: скорее всего, ваши отношения уже изжили себя, а освободившееся рядом с вами место очень скоро займет новый — более достойный — кандидат.
Козерог
Негативную энергию, которая может одолевать вас в это время, необходимо направить на решение давно назревших проблем — как профессиональных, так и бытовых — генеральная уборка вашему дому точно не помешает.
Водолей
Можно заключать важные финансовые сделки, но только в том случае, если вы максимально внимательно отнесетесь к тексту этого документа — во всяком случае, не ставьте свою подпись, не прочитав его от начала до конца.
Рыбы
От активной профессинальной деятельности сегодня лучше отказаться — толку от нее все равно не будет, но, если вы совсем не можете без работы, займитесь составлением рабочих планов на ближайшее будущее.
Читайте также:
Лунный календарь на 26 мая — 1 июня: что рекомендуется делать в каждый день недели
Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 26 мая по 1 июня
Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 26 мая — 1 июня