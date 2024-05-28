Гороскоп на 29 мая для всех знаков Зодиака: день, когда нужно направить силы на профессиональные цели

День нарастающей – мощной – энергетики, которая подталкивает к активным действиям во всех сферах жизни.

Прежде всего необходимо обратить внимание на профессиональные цели, но финансовые операции и бытовые хлопоты тоже исключать нельзя – в любом случае они окажутся успешными. Если все проекты "закрыты", можно приступать к обдумыванию новых: чем больше деталей удастся продумать и нюансом учесть, тем легче окажется их реализация.

Овен

Приняв решение – особенно если оно будет касаться отношений с близким человеком, – постарайтесь не метаться из стороны в сторону и стоять на своем до конца: о проявленной слабости впоследствии придется пожалеть.

Телец

Не ищите заговоров и интриги там, где их нет: доказать, что кто-то действительно желает вам зла – за неимением оснований – вам все равно не удастся, а вот поставить себя в неловкое положение сможете вполне.

Близнецы

В любой ситуации необходимо поступать по совести всегда, но в этот день – особенно: обман, на который вы – вольно или невольно – можете пойти, довольно быстро обнаружится, в результате чего пострадает репутация.

Рак

Если вам необходимо убедить кого-то в своей правоте, сделайте это сегодня: дар красноречия, умение сопоставлять факты и находить убедительные доводы, позволят склонить на свою сторону любых оппонентов.

Лев

Неожиданное появление старого знакомого, с которым вы давно не общались, будет иметь большое значение для вашей жизни или карьеры: похоже, он сможет решить важный для вас вопрос.

Дева

Удачными сегодня окажутся любые встречи, но звезды все же советуют найти время для друзей, особенно если вы давно с ними не виделись: вы не только хорошо проведете время, но и получите мощный энергетический заряд.

Весы

Не стоит отказываться от своей точки зрения только потому, что человек, которого вы уважаете и с мнением которого считаетесь, думает иначе: примите как аксиому тот факт, что он тоже может заблуждаться.

Скорпион

Интеллектуальные способности, с которыми у вас и так нет проблем, возрастут в разы, а значит, самое время обдумать новую профессиональную – важную – задачу, учитывая все возможные детали и нюансы.

Стрелец

Откажитесь от любых разговоров – как телефонных, так и при личном контакте: они отнимут у вас время и силы, которые необходимы для полноценного – активного или пассивного – отдыха.

Козерог

В отношении к сложившейся ситуации возьмите сегодня за основу философский принцип, согласно которому не стоит огорчаться из-за того, что вы – при всем желании – не сможете изменить.

Водолей

Почувствовав, что кто-то из окружающих усиленно – если не сказать, насильно – навязывает вам свое мнение, подумайте о том, зачем ему это нужно: возможно, ответ весьма вас удивит.

Рыбы

Не стоит прислушиваться к советам, которые решат дать вам не самые близкие люди: вряд ли его подсказки и пожелания будут продиктованы добрыми намерениями, и уж – тем более! – нежелательно им следовать.

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