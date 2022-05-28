Гороскоп на 29 мая для всех знаков Зодиака: день, когда нужно взвешивать каждое слово

Самый сложный и тяжелый день лунного месяца – он обладает мощной негативной энергетикой, с которой человек не в состоянии справиться.
Велика вероятность ссор и конфликтов, которые могут надолго испортить отношения между людьми. Необходимо взвешивать каждое слово: очень легко задеть человека за живое и крайне сложно загладить свою вину. С большой долей вероятности могут возникнуть мысли о мести, которые в будущем точно до добра не доведут.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 29 мая для Овнов
День – и его выходной статус этому благоприятствует – звезды советуют провести в стенах родного дома: тут всегда найдутся дела, которые не дадут скучать, но и об отдыхе забывать не стоит.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 29 мая для Тельцов
Финансовые операции в этот день успешными не будут, поэтому нежелательно что-нибудь покупать или продавать – как о первом, так и о втором впоследствии придется сожалеть.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 29 мая для Близнецов
Выходной день будет способствовать разнообразному общению на всех уровнях – как по телефону, так и в мессенджерах: старайтесь избегать пустопорожних разговоров – не тратьте на них время и силы.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 29 мая для Раков
День, когда звезды категорически не рекомендуют что-либо обрезать – это касается как работ дома или в саду, так и посещения салонов красоты – срезанные ветки или волосы могут стать плохой приметой.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 29 мая для Львов
В конфликтных отношениях между родственниками или членами вашей семьи желательно выбрать золотую середину, не становясь на одну – чью-то – сторону, и поспособствовать их примирению.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 29 мая для Дев
Столкнувшись с агрессивно настроенными незнакомыми людьми, постарайтесь обойти их стороной – не вступайте в дискуссии, не пытайтесь делать замечания или доказать свою правоту – это чревато неприятностями.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 29 мая для Весов
Если вам покажется, что с кем-то поступили несправедливо, помогите этому человеку чем сможете, но не бросаетесь в бой с ветряными мельницами – сегодня у вас нет шансов на победу в таком поединке.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 29 мая для Скорпионов
Усталость, которую вы почувствуете сегодня, может вызвать злость и раздражительность, поэтому не стоит переутомляться – в конце концов, выходной день предназначен для отдыха, а не для работы.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 29 мая для Стрельцов
Прежде чем осуждать человека за совершенный им поступок, подумайте о том, что вы не знаете всех обстоятельств, которые его к нему подтолкнули, поэтому не стоит делать скоропалительные выводы.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 29 мая для Козерогов
Не стоит пренебрегать предупреждениями об опасности, на которые не скупятся, говоря о нынешнем дне, астрологи: помните, что береженого бог бережет и оставайтесь сегодня дома.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 29 мая для Водолеев
Необходимо отказаться от любых финансовых операций – слишком велик риск убытков, поэтому даже пополнение мобильного телефона, не говоря уже об уплате по коммунальным счетам, лучше отложить.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 29 мая для Рыб
Вам – как, впрочем, представителям других знаков Зодиака – сегодня лучше оставаться дома: если сидеть без дела будет невмоготу, найдите себе необременительное хозяйственное занятие.
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