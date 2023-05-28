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Гороскоп на 29 мая для всех знаков Зодиака: день, когда решение любых вопросов обречено на успех

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
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Время на прочтение
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Гороскоп на 29 мая для всех знаков Зодиака: день, когда решение любых вопросов обречено на успех

Гороскоп на 29 мая для всех знаков Зодиака

День предназначен для целенаправленной, плодотворной и, что немаловажно, масштабной деятельности. 

Решение любых вопросов обречено на успех, поэтому необходимо воспользоваться удачным моментом и приступить к ним именно сегодня. Время также благоприятно для помощи другим людям: любое доброе дело принесет весомые плоды и в самом скором времени вернется сторицей. Несмотря на это, необходимо быть внимательными и осторожными – не делать рискованных шагов, испытывая себя и судьбу на прочность. 

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 29 мая для Овнов

Если до окончания важного проекта, которым вы занимались в последнее время, осталось совсем немного, поэтому нужно собрать все свои силы, сделать последний – решающий – рывок. 

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 29 мая для Тельцов

Силы, которыми вы обладаете в данный момент, необходимо расходовать с умом: не хватайтесь за все дела сразу – выбирайте самые важные и занимайтесь только ими, так вашей энергии хватит на все. 

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 29 мая для Близнецов

Представителям вашего знака нужно избегать любых перемен, особенно если они зависят именно от вас: любые пертурбации в это время приведут к негативным последствиям, так что лучше от них отказаться. 

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 29 мая для Раков

День благоприятен для покупок, особенно если вы давно их планировали и присматривались к ассортименту в магазинах и интернете: приобретенная сегодня вещь окажется качественной и будет служить долго. 

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 29 мая для Львов

События нынешнего дня дадут вам возможность по-новому взглянуть на человека, которого вы раньше не замечали: сделанное вами открытие окажется не только полезным, но и приятным во всех отношениях. 

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 29 мая для Дев

День на редкость благоприятен для общения с начальством: сегодня оно будет доброжелательно настроено и внимательно отнесется к любым вашим предложениям – от получения новой идеи до повышения зарплаты. 

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 29 мая для Весов

Велика вероятность того, что кто-то из близких друзей попросит вас выступить мировым судьей в его конфликте с другим человеком: постарайтесь под любым предлогом отказаться от этой миссии. 

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 29 мая для Скорпионов

Мир в семье – одна из самых больших ценностей для представителей вашего знака, поэтому необходимо дорожить им и избегать пустых ссор и выяснения отношений, которое не приведет ни к чему кроме конфликта. 

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 29 мая для Стрельцов

День даст богатую пищу для размышлений относительно вашей жизни: неожиданно как будто бы спадет с глаз пелена и вы отчетливо увидите, что делаете неправильно, а заодно поймете, как исправить положение. 

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 29 мая для Козерогов

Вам сегодня придется часто менять планы, что у представителей такого консервативного знака не может не вызвать раздражения, но с обстоятельствами не поспоришь – лучше к ним приспособиться. 

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 29 мая для Водолеев

Дело, начатое накануне, необходимо довести до логического конца, иначе оно так и останется незавершенным, а, стало быть, будет мешать продвижению – и завершению – новых проектов. 

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 29 мая для Рыб

День, несмотря на его будний статус, благоприятен для занятий своей внешностью: скорее всего, вы – по уважительным причинам – давно не уделяли ей внимания, поэтому с удовольствием будете ухаживать за собой. 

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Дата публикации
Просмотры
2340
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