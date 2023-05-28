Гороскоп на 29 мая для всех знаков Зодиака: день, когда решение любых вопросов обречено на успех

День предназначен для целенаправленной, плодотворной и, что немаловажно, масштабной деятельности.

Решение любых вопросов обречено на успех, поэтому необходимо воспользоваться удачным моментом и приступить к ним именно сегодня. Время также благоприятно для помощи другим людям: любое доброе дело принесет весомые плоды и в самом скором времени вернется сторицей. Несмотря на это, необходимо быть внимательными и осторожными – не делать рискованных шагов, испытывая себя и судьбу на прочность.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 29 мая для Овнов

Если до окончания важного проекта, которым вы занимались в последнее время, осталось совсем немного, поэтому нужно собрать все свои силы, сделать последний – решающий – рывок.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 29 мая для Тельцов

Силы, которыми вы обладаете в данный момент, необходимо расходовать с умом: не хватайтесь за все дела сразу – выбирайте самые важные и занимайтесь только ими, так вашей энергии хватит на все.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 29 мая для Близнецов

Представителям вашего знака нужно избегать любых перемен, особенно если они зависят именно от вас: любые пертурбации в это время приведут к негативным последствиям, так что лучше от них отказаться.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 29 мая для Раков

День благоприятен для покупок, особенно если вы давно их планировали и присматривались к ассортименту в магазинах и интернете: приобретенная сегодня вещь окажется качественной и будет служить долго.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 29 мая для Львов

События нынешнего дня дадут вам возможность по-новому взглянуть на человека, которого вы раньше не замечали: сделанное вами открытие окажется не только полезным, но и приятным во всех отношениях.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 29 мая для Дев

День на редкость благоприятен для общения с начальством: сегодня оно будет доброжелательно настроено и внимательно отнесется к любым вашим предложениям – от получения новой идеи до повышения зарплаты.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 29 мая для Весов

Велика вероятность того, что кто-то из близких друзей попросит вас выступить мировым судьей в его конфликте с другим человеком: постарайтесь под любым предлогом отказаться от этой миссии.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 29 мая для Скорпионов

Мир в семье – одна из самых больших ценностей для представителей вашего знака, поэтому необходимо дорожить им и избегать пустых ссор и выяснения отношений, которое не приведет ни к чему кроме конфликта.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 29 мая для Стрельцов

День даст богатую пищу для размышлений относительно вашей жизни: неожиданно как будто бы спадет с глаз пелена и вы отчетливо увидите, что делаете неправильно, а заодно поймете, как исправить положение.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 29 мая для Козерогов

Вам сегодня придется часто менять планы, что у представителей такого консервативного знака не может не вызвать раздражения, но с обстоятельствами не поспоришь – лучше к ним приспособиться.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 29 мая для Водолеев

Дело, начатое накануне, необходимо довести до логического конца, иначе оно так и останется незавершенным, а, стало быть, будет мешать продвижению – и завершению – новых проектов.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 29 мая для Рыб

День, несмотря на его будний статус, благоприятен для занятий своей внешностью: скорее всего, вы – по уважительным причинам – давно не уделяли ей внимания, поэтому с удовольствием будете ухаживать за собой.

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