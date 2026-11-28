Осенний пейзаж / © Credits

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Они могут касаться как бытовой, так и профессиональной, деловой ли финансовой сферы, тут каждый волен выбирать то, что для него наиболее важно.

Также, несмотря на воскресный день, в это время можно мириться с людьми, с которыми нас разлучила досадная ссора, искать ответы на вопросы, которые до сих пор казались неразрешимыми, и даже осознать, в чем состоит ваше жизненное предназначение.

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Овен

Влияние эмоциональных «качелей», которые сегодня могут будут испытывать вас на прочность, можно минимизировать только одним способом — максимально загрузив себя любой — приятной для вас — деятельностью.

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Телец

Энергией, которой сегодня обеспечат представителей знака звезды, нужно распоряжаться максимально разумно и экономно: необходимо потратить ее на важные для вас занятия, а не на пустые разговоры и, уж тем более, споры.

Близнецы

Нынешний день желательно четко разделить для себя на две равнозначные части: первую его половину посвятить работе по дому, вторую подготовке к новой рабочей неделе, которая станет для вас важной и ответственной.

Рак

Не стоит отступать от тех целей, к которым вы движетесь все последнее время: если вы, по своей извечной привычке, будете делать шаг вперед и два назад, вам, в конечном итоге, вряд ли удастся добиться желаемого.

Лев

Нежелательно давать волю эмоциям, поскольку это может довести вас до нервного срыва, что не только испортят вам настроение вплоть до депрессии, но и помешают результативной работе, намеченной на ближайшее будущее.

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Дева

Сомнения в своих силах и правильности избранного пути, которые могут одолеть вас в это время, негативно скажется как на работе, так и на личной жизни, поэтому необходимо гнать их прочь и настроиться только на победу.

Весы

Определить, в каком — правильном или нет — направлении вы двжитесь в профессиональном отношении, поможет небольшая передышка, во время которой можно будет со стороны посмотреть на сложившуюся ситуацию.

Скорпион

Главное для представителей взнака в этот день — определиться с тем, какое дело в данный момент обладает первостепенной важностью, а какое — может подождать, и поэтому ничего не случится, если вы отложите его на потом.

Стрелец

Нынешний день благоприятен для активных и энергичных действий: поэтому, чем бы вы ни занимались, постарайтесь не стоять на месте, а решительно идти вперед — как в прямом, так и в переносном смысле.

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Козерог

Не стоит продолжать общение с людьми, которые позволяют себе злословить у вас за спиной: чем таких «друзей» — а проще говоря, недоброжелателей — будет находиться рядом, тем лучше для вас, а заодно и ваших близких.

Водолей

Приняв важное решение, не стоит в нерешительности топтаться на месте: необходимо сразу же начинать действовать, иначе, вас могут опередить люди, которые являются вашими коллегами и, одновременно, конкурентами.

Рыбы

День благоприятен для общения с зарубежными деловыми — и личными — партнерами: сотрудничество — и общение — с ними принесет вам не только материальную выгоду, но и много приятных романтических моментов.

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