Гороскоп на 29 ноября для всех знаков Зодиака: день, когда нас ждет удача во всех жизненных сферах

День, чистая и светлая энергетика которого приносит удачу во всех жизненных сферах – работе, бизнесе, финансах.

Самое главное – действовать активно, но без напора, не нарушая мощной, но тонкой энергетики дня, которая может «разорваться» от любого резкого движения, окрика, злого слова. Очень важно всеми возможными способами избегать конфликтных ситуаций, они могут привести к неприютным последствиям. Время благоприятно для серьезных покупок – можно приобретать даже недвижимость, а вот продаж лучше избегать.

Овен

Профессиональный успех ждет всех, кто занимается бизнесом: велика вероятность того, что он выйдет на новый уровень, что, в свою очередь, принесет перспективные проекты и финансовый рост.

Телец

Характер отношений с окружающими людьми в этот день будет зависеть только от вас самих: хотите, чтобы они были максимально доброжелательными, ведите себя соответствующим образом.

Близнецы

На работе не стоит «дружить» с одними коллегами против других – не исключено, что уже завтра состав «коалиций» изменится, и вы поневоле окажетесь тем человеком, против кого «дружат» вчерашние друзья.

Рак

Даже если кто-то из окружающих вас людей заслужит ваше неодобрение, не спешите показывать ему свое негативное отношение: возможно, лучше промолчать, чем, обидев человека, нажить врага в его лице.

Лев

Сегодня необходимо избегать чересчур близкого сближения с людьми – особенно теми, кого вы не очень хорошо знаете: постарайтесь держать дистанцию – сами себе за это впоследствии спасибо скажете.

Дева

Подписывать любой документ, внимательно не прочитав его текст, нельзя в любой день, но сегодня такая опрометчивость может вам дорого стоить – особенно это касается бумаг, связанных с финансами.

Весы

Не спешите верить на слово человеку, которого плохо знаете, даже если то, что он скажет, совпадет с вашим виденьем ситуации – вполне возможно, что и вы, и он всего лишь выдаете желаемое за действительное.

Скорпион

Навязчивым мыслям, одолевающим вас с самого утра, необходимо противопоставить занятие, которое поглотит вас целиком: только так удастся увлечься и не дать плохому настроению ни единого шанса.

Стрелец

Напряжение, которое будет сопутствовать вам в течение всего дня, легко снять при помощи приятных эмоций – прежде всего, общения с любимыми и любящими вас людьми: детьми, родителями, вторыми половинками.

Козерог

Успешными окажутся решения финансовых вопросов, поэтому важно, не теряя времени, заниматься их улаживанием на всех уровнях – от самого, казалось бы, незначительного, до масштабного.

Водолей

Лучшим противовесом работе станет хобби: вам, как представителям самого творческого знака Зодиака, необходимо задуматься – возможно, именно оно – с его креативной составляющей – должно стать основной работой.

Рыбы

Не стоит слушать сплетни о близком вам человеке, которые не без удовольствия будут передавать вам общие знакомые: правды в них все равно не будет, только время и нервы даром потратите.

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