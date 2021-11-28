Гороскоп на 29 ноября для всех знаков Зодиака: день, когда нужно быть честными

День, когда необходимо быть честными с окружающими людьми – ложь не исправит ситуацию, а ухудшит отношения.
К тому же она рано или поздно обнаружится, так что роль, которую на нее возлагали, она не выполнит, а с репутацией честного человека, которая важна не только в профессиональной, но и в личной жизни, придется, увы, распрощаться: тому, кто единожды солгал, во второй раз уже не поверят.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 29 ноября для Овнов
Не имеет смысла тратить время на решение профессиональных вопросов, все равно практической пользы от этого будет немного, лучше – несмотря на будний день – сосредоточиться на запущенных домашних делах.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 29 ноября для Тельцов
Сегодня важно соблюдать чувство меры во всем – начиная с меню и заканчивая одеждой и поведением: это даст возможность пережить сегодняшний день без моральных потерь.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на29 ноября для Близнецов
Самое главное в этот день – отказаться от того, что отжило свой век, будь то отношения, профессиональные проекты или вещи – последние, кстати, лучше пожертвовать тем, кто в них нуждается.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 29 ноября для Раков
Желательно пойти навстречу человеку, который осознал свою неправоту и решил извиниться: нельзя позволять ссоре, какой бы серьезной она ни была, разрушить давние и добрые отношения.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 29 ноября для Львов
В этот день можно найти общий язык с любым – даже самым несговорчивым и строптивым – коллегой по работе: воспользуйтесь шансом договориться и успешно решить важный профессиональный вопрос.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 29 ноября для Дев
День максимально благоприятен для запуска нового проекта – особенно это касается тех, чья работа связана с творчеством, но и представители других профессий вполне могут рассчитывать на успех.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 29 ноября для Весов
Поставив перед собой цель, необходимо идти к ней прямым, а потому самым коротким путем, не отвлекаясь на мелочи, которые обязательно будут возникать на пути и требовать к себе внимания.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 29 ноября для Скорпионов
Не стоит демонстрировать свое превосходство окружающим вас людям: даже если оно, как принято говорить, имеет место быть, такое понятие, как скромность, еще никто не отменял – иногда оно может оказаться полезным.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 29 ноября для Стрельцов
В общении с окружающими людьми нежелательно переходить черту, которая отделяет сдержанность от панибратства и вседозволенности: далеко не все с пониманием относятся к такому стилю поведения.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 29 ноября для Козерогов
Несмотря на будний день, найдите время на то, чтобы выбраться на природу – это пойдет вам на пользу: если нет возможности взять отгул и отправиться за город, прогуляйтесь хотя бы в ближайшем парке.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 29 ноября для Водолеев
Важно соблюдать максимальную осторожность в обращении с газовым и электрическим оборудованием – по возможности лучше вообще его не включать, слишком велик риск получить травму.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 29 ноября для Рыб
День благоприятен для проведения финансовых операций – заключения важных контрактов и подписания деловых договоров, особенно тех, которые рассчитаны на длительную перспективу.
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