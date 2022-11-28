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Гороскоп на 29 ноября для всех знаков Зодиака: день, когда нужно "подтянуть хвосты"

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
47к
Время на прочтение
3 мин
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Гороскоп на 29 ноября для всех знаков Зодиака: день, когда нужно "подтянуть хвосты"

Фото: Credits

Нынешний день не подходит для активных действий: на выходе вместо желаемого результата они принесут только разочарование. 

Но и отказываться от работы звезды не советуют – праздное время препровождение станет источником недовольства собой и своими успехами, точнее, их полным отсутствием. Поэтому сегодня можно – и нужно – подводить итоги предыдущей деятельности, составлять планы и отчеты, подтягивать "хвосты", заниматься решением рутинных и монотонных вопросов – в общем, делать все то, до чего обычно не доходят руки. 

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 29 ноября для Овнов

Велика вероятность услышать неприятные слова от кого-то из близких: не спешите обижаться на этого человека: возможно, он во многом прав и вам действительно нужно что-то подкорректировать в своем поведении. 

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 29 ноября для Тельцов

Давая кому-то из окружающих – как вам покажется, очень ценный – совет, подумайте о том, что будет, если он ему последует: не будет ли он впоследствии упрекать вас за том, что вы влезли не в свое дело. 

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 29 ноября для Близнецов

Нежелательно вырывать зубами то, что не принадлежи вам по праву: со временем вы поймете, что сделали ошибку, поскольку позарились на чужое, а оно окажется не настолько привлекательным, как казалось со стороны. 

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 29 ноября для Раков

Не соблазняйтесь возможностью воспользоваться результатами своего труда: поскольку вы не работали над этим проектом с начала и до конца, то не знаете всех его тонкостей, да и презентовать его как следует не сможете.   

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 29 ноября для Львов

Сегодня удача будет на вашей стороне во всем, что касается личной жизни, поэтому можете смело назначать – или соглашаться – на романтическое свидание, его результаты порадуют вас. 

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 29 ноября для Дев

Сложатся благоприятные условия для примирения с человеком, которого вы нечаянно – или намеренно – обидели: сегодня он охотно примет ваши объяснения и впоследствии не напомнит о нынешней ссоре. 

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 29 ноября для Весов

Все успеть удастся только тем представителям вашего знака, которые с самого утра составят подробный план действий и не будут в течение дня от него отклоняться – особенно надо избегать беспредметных разговоров. 

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 29 ноября для Скорпионов

Успех ожидает представителей вашего знака как на работе, так и в личной жизни, поэтому инициативу – чтобы впоследствии не жалеть об упущенных возможностях – желательно проявлять, как говорится, на всех фронтах. 

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 29 ноября для Стрельцов

Вылазка на природу станет для вас лучшим лекарством от плохого настроения во всех его проявлениях – от легкой хандры до серьезной депрессии: главное, найти для нее время в плотном рабочем графике. 

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 29 ноября для Козерогов

Любые финансовые операции сегодня окажутся успешными, поэтому можно решать задачи любой степени сложности: заключать договоры, подписывать контракты и проводить переговоры. 

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 29 ноября для Водолеев

Желательно никому не давать деньги в долг – скорее всего, вы их никогда больше не увидите, поэтому, даже если заемщик вызывает у вас доверие и действительно нуждается, уговорите его потерпеть пару дней. 

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 29 ноября для Рыб

Любые нынешние поступки и решения необходимо сверять с внутренним голосом: он убережет от ошибочных действий и подскажет, как поступить, чтобы в любом случае оказаться в выигрыше. 

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Дата публикации
Просмотры
47к
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