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Гороскоп на 29 октября для всех знаков Зодиака: день, когда нужно руководствоваться не разумом, а интуицией

Гороскоп на 29 октября для всех знаков Зодиака: день, когда нужно руководствоваться не разумом, а интуицией

Гороскоп на 29 октября для всех знаков Зодиака / Фото: www.credits

День, когда духовная сторона нашей жизни должна превалировать над материальным и приземленным. 

Решая важные вопросы, какой бы сферы нашего существования они ни касались, необходимо руководствоваться не разумом, а интуицией – она в это время будет гораздо сильнее любых умственных доводов. Расчетливость, даже если раньше они оправдывала себя на все сто процентов, сегодня неуместна, поскольку приведет к прямо противоположному – чем ожидаемый – результату. Хорошая примета в этот день – попасть под дождь: на будет означать, что человека ожидают приятные перемены. 

Овен 

От работы над новыми проектами желательно отказаться – успешными они не станут, так что стоит сосредоточиться на тех, которые были начаты ранее, но по какой-то причине до сих пор не были завершены. 

Телец 

Мощный поток энергии, которым обеспечат вас в этот день звезды, необходимо направить на достижение действительно важной для вас цели – будет обидно, если такой ценный ресурс будет потрачен впустую. 

Близнецы 

Не стоит эмоционально реагировать на недружественные выпады, на которые сегодня не поскупятся неприятные вам люди: чем больше вы станете нервничать, тем больше радости им доставите. 

Рак 

Постарайтесь, чтобы ваши мысли были исключительно добрыми: в таком случае вам удастся создать в окружающем вас пространстве максимально благоприятную атмосферу, что позитивно скажется на вашей жизни. 

Лев 

Несмотря на желание во что бы то ни стало совершать трудовые подвиги, смиритесь с тем, что время для них еще не настало – сегодня необходимо сосредоточиться на монотонной работе и решении рутинных вопросов. 

Дева 

Люди, которые негативно настроены по отношению к вам, не смогут скрыть своих искренних намерений, поэтому вам легко удастся их разоблачить, сделать в их отношении важные выводы и вывести их за круг общения. 

Весы 

Волнения – как негативные, так и позитивные – вам сегодня категорически противопоказаны: они надолго могут вывести вас из состояния душевного равновесия, что выбьет вас из рабочего и жизненного ритма. 

Скорпион 

День, когда можно – и нужно – стоить планы на будущее – причем как в профессиональном, так и в личном плане: вам удастся выбрать именно те цели, которые можно будет успешно воплотить в жизнь. 

Стрелец 

Не стоит пренебрегать знаками, которые сегодня будет посылать вам Вселенная: они подскажут вам, как правильно действовать в сложившейся жизненной ситуации и предостерегут от ошибочных шагов. 

Козерог 

Необходимо обратить внимание на самочувствие, которое сегодня может дать сбой: похоже в последнее время вы слишком много и напряженно работали, поэтому пришло время отдохнуть, чтобы восстановить силы. 

Водолей 

Постарайтесь сегодня не оставаться наедине со своими мыслями – никто не знает, до чего вы в результате додумаетесь, поэтому обязательно нужно встретиться с друзьями, которые не дадут разгуляться вашей депрессии. 

Рыбы 

День необходимо провести в режиме энергосбережения, аккумулируя физические и моральные силы, которые вскоре понадобится вам для решения важных вопросов профессионального – или личного – характера. 

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