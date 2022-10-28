Гороскоп на 29 октября для всех знаков Зодиака: день, когда нельзя поддаваться искушениям

День, когда необходимо противиться искушениям, которые в большом количестве будут возникать на жизненном пути.

Сегодня жизнь поставит людей в такие обстоятельства, что каждому необходимо будет определиться, на чьей стороне – добра или зла – он находится. Стоит ли говорить, что, прежде чем сделать решительный шаг, необходимо будет тщательно взвесить все за и против, чтобы потом не пожалеть о неверных действиях.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 29 октября для Овнов

Сон, который вы увидите нынешней ночью, трудно будет правильно расшифровать: только со временем вы поймете, что именно увидели и о чем Вселенная пыталась вас предупредить.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 29 октября для Тельцов

Как бы сильно вас в этот день ни раздражали близкие люди, помните, что вам некем их заменить, поэтому выстраивать отношения необходимо с теми, кто есть, тем более что они вас терпят в любых житейских ситуациях.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 29 октября для Близнецов

Домашние хлопоты отвлекут вас от грустных мыслей, которые могут "накрыть" вас с самого утра: чистота и порядок не только облагородят окружающее пространство, но обеспечат мир в душе.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 29 октября для Раков

Если вы давно собирались поговорить с близким человеком о существующих в ваших отношениях проблемах, лучше времени вам не найти: сегодня вы будете понимать друг друга с полуслова и даже полувзгляда.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на для Львов

День благоприятен для того, чтобы позаботиться о своем здоровье: если позволит погода, необходимо прогуляться на свежем воздух, еще лучше - заняться спортом и включить в меню как можно больше овощей и фруктов.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 29 октября для Дев

Плохое настроение нынешнего дня необходимо "лечить" яркими впечатлениями: если выбраться в театр или на концерт возможности нет, можно посмотреть хороший спектакль или фильм в интернете.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 29 октября для Весов

Отложите выяснение отношений с близким человеком на другой день – сегодня вы не достигнете взаимопонимания, а загоните конфликт – если он действительно существует – еще глубже.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 29 октября для Скорпионов

Критические замечания, которые вы можете сегодня услышать от близких вам людей, в большинстве случаев окажутся справедливыми, поэтому на них необходимо обратить внимание и – исправиться.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 29 октября для Стрельцов

Стремящуюся к нулю энергетику необходимо "подпитать": пообщаться с приятными вам людьми, почитать хорошую книгу – как старую и любимую, так и новую, которая обещает приятные моменты от знакомства с ней.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 29 октября для Козерогов

День, несмотря на его выходной статус, можно посвятить работе: дела будут идти легко, без напряжения – как будто бы сами собой, поэтому необходимо воспользоваться благоприятным моментом для решения важных задач.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 29 октября для Водолеев

Мелкие неприятности, возможные в это время, не стоит принимать близко к сердцу – они никоим образом не повлияют ни на гармонию в личной жизни, ни на благополучные жизненные обстоятельства.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 29 октября для Рыб

День, когда рекомендуется возвращаться долги – если нет возможности расплатиться полностью, нужно отдать хотя небольшую честь того, что задолжали: статус неплательщика – плохая примета.

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