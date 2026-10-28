Гороскоп на 29 октября для всех знаков Зодиака: день, когда неуверенность в себе может нам повредить

Птицы в осеннем небе / © Getty Images

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Тем, у кого есть проблемы в этом отношении, нужно проанализировать свои задачи, которые вызывают сомнения — возможно, имеет смысл отказаться от каких-то из них.

Время благоприятно для избавления от груза прошлого, которое может тянуть нас назад — как в житейском, так и в профессиональном смысле.

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А вот удаляться далеко от дома в это время нежелательно — поездки и командировки любой дальности находятся под запретом.

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Овен

Как бы ни сложились обстоятельства, вам ни в коем случае нельзя оглядываться назад: вы, конечно, не окаменеете, подобно героине античного эпоса, но в делах — прежде всего личных — это может вам серьезно помешать.

Телец

Любые начинания этого дня заведомо обречены на успех, главное — видеть цель, верить в свои силы и не лениться — на манну небесную рассчитывать никому не приходятся, а представителям знака — особенно.

Близнецы

День, когда доля риска не помешает — он может привести к достижению цели, но, с одним — важным — условием: последствия необходимо тщательно просчитать заранее, чтобы они не стали неприятной неожиданностью.

Рак

День благоприятен для финансовых операций любого масштаба, поэтому желательно приурочить к нему важные выплаты или открытие счетов и депозитов — ои не только пройдут удачно, но и принесут прибыль.

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Лев

Не стоит сваливать в одну кучу важные и второстепенные профессиональные дела: сначала необходимо определиться с приоритетами и только потом — спокойно, вдумчиво и неторопливо — приступать к их реализации.

Дева

Какие бы сложные профессиональные задачи перед вами сегодня ни стояли, необходимо соблюдать режим труда и отдыха, в противном случае можно будет легко потерять силы, необходимые для жизни и работы.

Весы

Нежелательно ввязываться в проект, который в самый неподходящий момент может оказаться вам не по силам: сначала тщательно взвесьте свои моральные и физические возможности и только потом приступайте к работе.

Скорпион

Можно — наконец-то! — приступать к работе над проектом, который долгое время входил в ваши планы без какой-либо надежды на реализацию: сегодня сложатся благоприятные условия для начала воплощения его в жизнь.

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Стрелец

Нежелательно принимать участие в сомнительных финансовых предприятиях: риск, с которым они сопряжены, может оказаться неоправданным, а потери — стать более весомыми, чем выгода и прибыль.

Козерог

Стремясь — по присущей вам привычке — держать все под контролем, вы рискуете упустить неожиданность, которая может стать счастливым судьбоносным шансом, позволяющим изменить жизнь к лучшему.

Водолей

День благоприятен для торговых операций: если вы давно собирались что-то продать или купить, воспользуйтесь редкой возможностью — кк в первом, так и во втором случае можно рассчитывать на удачу и прибыль.

Рыбы

Время, когда приходит вознаграждения по заслугам: только те, кто упорно и настойчиво работал, могут рассчитывать на долгожданную новую должность и увеличение зарплаты, остальные — увы — могут не беспокоиться.

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