Гороскоп на 29 октября для всех знаков Зодиака: день, когда нужно быть осторожными

Гороскоп на 29 октября

Но, как известно, кто предупреждён, то вооружен: соблюдая осторожность и следуя рекомендациям звезд, можно — и нужно — избежать всего, что может в это время осложнить нашу жизнь.

Желательно как можно меньше общаться с окружающими, не ходить по безлюдным улицам, особенно — в темное время уток, соблюдать правила дорожного движения, внимательно смотреть под ноги, а еще лучше — не покидать стен своего дома, где, как известно, и стены помогают.

Овен

День благоприятен для очищения организма — как на ментальном, так и на физическом уровне: можно — и нужно — делать то, что приносит удовольствие, улучшает самочувствие и приносит умиротворение.

Телец

Под контролем нужно держать любые, но особенно — негативные эмоции, которые, как известно, «подпитывают» нашей энергетикой силы зла, которые в этот день и без того сильны в своем влиянии на нас и нашу жизнь.

Близнецы

Кажущиеся неприятными знаки, которые могут преследовать вас сегодня с самого утра, не будут иметь под собой хоть каких-нибудь серьезных оснований для беспокойства, так что не стоит принимать их во внимание.

Рак

Звезды предупреждают вас об эмоциональном напряжении нынешнего дня, которое может вылиться в неожиданные конфликты — прислушавшись к предостережению, вы сможете избежать серьезных неприятностей.

Лев

Лучший способ снизить уровень стресса — заняться делом, которое вы долго откладывали на потом: например, устроить дома генеральную уборку: силы зла ничего так панически не боятся, как чистоты и порядка.

Дева

Общаясь с малознакомым вам человеком, следите за тем, что и как вы говорите: велика вероятность, увлекшись, нечаянно проболтаться и выдать тайну, которую вы тщательно оберегаете от внимания посторонних.

Весы

Нежелательно включать в рацион алкоголь, даже имея для этого весомый повод: он может негативно сказаться на состоянии здоровья, то же самое можно сказать и питании — сейчас не время перегружать желудок.

Скорпион

День, когда необходимо проявить осторожность в отношении собственных финансов: в людных местах следите за своим кошельком и не идите на поводу у мошенников, которые попытаются выманить у вас средства.

Стрелец

С раздражением в отношении окружающих людей, которое будет преследовать вас с самого утра, нужно бороться решительно, иначе оно отнимет у вас львиную долю сил, необходимых для полноценной работы.

Козерог

Лучшим «лекарством» от тревожных мыслей, которые могут беспокоить вас в этот день, ваше любимое занятие — работа: чем глубже вам удастся в нее погрузиться, тем меньше времени останется для копания в себе.

Водолей

Недовольство собой и своими жизненными достижениями, которое вы будете испытывать сегодня, не имеет под собой реальных оснований: оно — всего лишь негативное влияние Луны, которое уже завтра исчезнет без следа.

Рыбы

Даже если ваши успехи далеки от того, каким вы хотели бы их видеть, это не повод заниматься самокритикой: ничего, кроме заниженной самооценки, она вам не принесет, так что не стоит лишать себя уверенности в своих силах.