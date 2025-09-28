Гороскоп на 29 сентября для всех знаков Зодиака: день, когда нужно гнать от себя тревоги и дурные мысли

Гороскоп на 29 сентября / © Associated Press

Необходима максимальная осторожность, чтобы не попасть под влияние негатива и не стать его жертвой. Страхи, тревоги и дурные мысли необходимо гнать от себя всеми возможными способами — общаться с приятными людьми, делать им — и себе — небольшие подарки, смотреть хорошие фильмы и побольше гулять на свежем воздухе.

Овен

На сны, которые вызовут тревоги, страхи и опасения, не стоит обращать внимания: они не могут предсказать ничего плохого, поскольку являются всего лишь влиянием лунных энергий этих суток и не более того.

Телец

Сдержаться и не взорваться на ответ на чужую грубость будет сложно, но необходимо — в противном случае произошедший конфликт может представить вас окружающим в негативном свете.

Близнецы

Поступив неправильно, ни в коем случае не отрицайте свою вину — напротив, необходимо ее признать и сделать важные выводы из случившегося, так вы получите ценный опыт, который пригодится вам в будущем.

Рак

Парадокс: чем больше профессиональных и хозяйственных дел вы сегодня запланируете, тем быстрее и легче вам удастся с ними справиться, так что не скромничайте — загружайте себя, как говорится, на полную катушку.

Лев

Претензий, предъявленных вам самыми разными — как близкими, так и посторонними — людьми, будет предостаточно, но обращать внимание нужно будет только на те, что вы скажут те, чье мнение имеет для вас значение.

Дева

День благоприятен для завершения дел, которые долгое время откладывались на потом, а вот к реализации новых проектов, несмотря на начало рабочей недели, сегодня лучше не приступать — они, скорее всего, не заладятся.

Весы

Какими бы благими ни были ваши намерения, не стоит вмешиваться в чужие личные и семейные дела — в лучшем случае человек всерьез и надолго на вас обидится, в худшем обвинит вас в собственных проблемах.

Скорпион

Нежелательно выплескивать недовольство собой, которое вы почувствуете сегодня, на окружающих вас людей — особенно близких: они в вашем плохом настроении не виноваты, да и поводов для него у вас на самом деле нет.

Стрелец

Поток мощной космической энергии, которая будет отпущена вам в этот день, необходимо направить не на переживания по любому поводу, а еще чаще — без повода, а на созидательную деятельность — например, на работу.

Козерог

Ни в коем случае нельзя настраиваться не неприятности — распиаренное психологами позитивное мышление еще никто не отменял, поэтому думать нужно только о хорошем, и тогда оно обязательно сбудется.

Водолей

В этот день — впрочем, как и в любой другой — категорически не рекомендуется доверять незнакомым людям — велик риск стать жертвой мошенников, которые активизируются именно сегодня.

Рыбы

Даже если вы заслуживаете критических замечаний, нежелательно изводить себя ими, если, конечно, сознательное занижение самооценки не входит в ваши планы, лучше найдите повод себя похвалить — результат вас удивит.