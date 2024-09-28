Гороскоп на 29 сентября для всех знаков Зодиака: день, когда нужно отказаться от резких движений

День исчезающей энергии, которая оставляет человека, дела его слабым и беспомощным.

Выход из сложившейся ситуации может быть только одним: нужно, во-первых, отказаться от резких движений, которые отнимают силы, а во-вторых, большую часть дня посвятить отдыху, который позволит восстановиться в энергетическом плане. Ни в коем случае нельзя встречать в конфликты, даже если будет казаться, что наше участие в них необходимо: желательно переждать пару дней – столкновение интересов рассеется само по себе.

Овен

Не стоит начинать новые дела, даже если речь идет о домашних хлопотах: успеха вам в них достичь все равно не удастся, а вот силы, которые и так на исходе, уйдут – в буквальном смысле слова – в никуда.

Телец

Велика вероятность провокаций со стороны как малознакомых, так и близких вам людей: постарайтесь не попадаться «на удочку», поскольку цель такого подстрекательства – заставить вас переживать и нервничать.

Близнецы

Общение с людьми – даже родными, любимыми и близкими – сегодня чревато конфликтами, поэтому постарайтесь максимально от них дистанцироваться – так вам удастся сохранить важные для вас отношения.

Рак

День, когда звезды категорически не рекомендуют вам в одиночестве ходить по безлюдным улицам и переулкам в темное время суток – помните о том, что береженого бог бережет, и не рискуйте понапрасну.

Лев

Звезды рекомендуют вам тщательно следить за своими высказываниями – неосторожное слово может нанести вашему собеседнику серьезную моральную травму, чего он вам не простит.

Дева

Энергией, которой у вас не так уже много, необходимо распоряжаться разумно: лучше всего заранее составить план домашних дел и скрупулезно его придерживаться, тогда и результативность окажется завидной.

Весы

В отношениях с близким человеком важно как можно меньше говорить, в противном случае есть риск сказать лишнее: в результате у влюбленных дело может дойти до разрыва, а у семейных пар – до развода.

Скорпион

Соблазну купить что-нибудь в этот день необходимо противиться изо всех сил: новое приобретение – с большой долей вероятности – либо окажется бракованным, либо очень быстро разонравится.

Стрелец

Не перегружайте себя домашней работой, иначе слабость, которую вы ощущаете, выльется в немотивированную агрессию, а та, в свою очередь, станет причиной беспочвенных конфликтов с окружающими.

Козерог

Постарайтесь не обращать внимания на выпады – и даже оскорбления, которые могут последовать со стороны окружающих: скорее всего, всему виной эмоции, с которыми они не в состоянии справиться.

Водолей

Чтобы домашние не обвинили вас во всех смертных грехах, не становитесь на чью-либо сторону в неизбежных в это время семейных конфликтах, самая перспективная тактика в таких случаях – держать нейтралитет.

Рыбы

Не стоит приниматься за новые дела, даже если они касаются домашнего хозяйства учитывая негативные энергии дня, на успешное их воплощение рассчитывать не приходится – лучше довести д ума начатые ранее.

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