Гороскоп на 29 сентября для всех знаков Зодиака: день, который к обеду станет конфликтным

Сложный и неоднозначный день, который с утра может показаться легким и безработным, но ближе к обеду станет конфликтным и взрывоопасным.

Массе соблазнов и искушений необходимо противопоставить силу воли и характера, в противном случае о своей слабости впоследствии придется пожалеть. Выбирая между добром и злом, необходимо тщательно анализировать ситуацию и просчитывать последствия своего шага – он будет иметь огромное значение.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 29 сентября для Овнов

День категорически не подходит для медицинских процедур – даже привычные препараты надо принимать с осторожностью, стоит также отказаться от вредной еды и употребления алкоголя.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 29 сентября для Тельцов

Эмоции, которые будут переполнять вас сегодня, сделают ваш характер – и без того непростой для окружающих – совершенно невыносимым, поэтому, если вы хотите сохранить с ними добрые отношения, проявите сдержанность.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 29 сентября для Близнецов

Не стоит планировать на этот день романтические свидания, да и от встреч с друзьями сегодня лучше отказаться: невзначай сказанное неосторожное слово может рассорить вас с ними надолго.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 29 сентября для Раков

День благоприятен для общения с начальством – сегодня оно не только благосклонно выслушает вас, но пойдет навстречу, дав "добро" на воплощение в жизнь вашей новой задумки.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 29 сентября для Львов

Космические энергии будут способствовать избавлению от вредных привычек, поэтому можно – и нужно – бросать курить, переходить на систему здорового питания и заниматься спортом.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 29 сентября для Дев

Не бросайте работу, начатую накануне, даже если вам покажется, что вы зашли в тупик: если вы сегодня не откажетесь от своей идеи, уже завтра она начнет реализовываться легко и без проблем.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 29 сентября для Весов

Раздражение, которое может "накрыть" вас с самого утра, будет касаться не только посторонних, но и близких вам людей: постарайтесь сдержать эмоции, в противном случае рискуете нажить себе врагов.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 29 сентября для Скорпионов

На колкости и критику со стороны окружающих не стоит реагировать соответствующим – негативным – образом: вспомните о том, что и вы частенько обижаете других, поэтому простите и отпустите их.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 29 сентября для Стрельцов

Недовольство собой и своими профессиональными достижениями – прямое следствие вашего перфекционизма: возможно, стоит признать за собой право на ошибки и спокойно работать дальше.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 29 сентября для Козерогов

День, когда находящиеся рядом люди вынуждены будут сбросить маски, за которыми привыкли прятаться, и вы поймете, кто вам настоящий друг, а кто – только притворяется таковым, чтобы достичь своих целей.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 29 сентября для Водолеев

Обратите внимание на сон, который подсознание "покажет" вам нынешней ночью: по словам звезд, вещим он не будет, но может подсказать, как вести себя в тех или иных жизненных обстоятельствах.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 29 сентября для Рыб

Чем больше вы себе сегодня запланируете, тем больше успеете сделать, поэтому не стоит скромничать: можно – и нужно – строить поистине наполеоновские планы, они дадут повод для довольства собой.

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