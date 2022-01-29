Гороскоп на 29 января для всех знаков Зодиака: день, благоприятный для любых начинаний

Гороскоп на 29 января для всех знаков Зодиака: день, благоприятный для любых начинаний

День благоприятен для любых начинаний – для них в это время сложатся удачные условия.

С делами второстепенного – как профессионального, так и личного – свойства можно не торопиться. Необходимо также составлять планы на будущее – сегодня вы будете стратегически мыслить и ясно видеть как перспективы, так и цели их достижения.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 29 января для Овнов

Не лучший день для переговоров с любимым человеком – договоренности достичь все равно не удастся, а вот поссориться можно будет легко и просто, что не пойдет на пользу деловым отношениям.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 29 января для Тельцов

Велика вероятность события, которое станет определяющим на долгое время: оно даст понять, по какой именно дороге идти, чтобы достичь поставленной перед собой цели.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 29 января для Близнецов

Произошедшее в этот день событие не стоит оценивать сразу: по началу оно может показаться негативным, но со временем вы обязательно поймете, что не бывает худа без добра.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 29 января для Раков

День, когда нужно доверять не разуму и логике, а собственной интуиции: внутренний голос, основанный на работе подсознания, подскажет единственно верный ответ на заданный жизнью вопрос.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 29 января для Львов

Не стоит принимать близко к сердцу слова, услышанные вами от окружающих – скорее всего, уже завтра вас отвлекут новые события, и вы с легкостью позабудете обо всем.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 29 января для Дев

Составляя планы на ближайшее время, не забывайте мечтать: какими бы несбыточными ни казались вам ваши грезы, именно сейчас у них есть все шансы на исполнение.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 29 января для Весов

Работа сегодня ладится не будет, зато можно потратить свободное время на наведение порядка в документах – как реальных, так и виртуальных, находящихся в компьютерных папках.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 29 января для Скорпионов

В отношениях с любимым человеком может наметиться разлад – прежде чем обвинять его во всех смертных грехах, вспомните о том, что и вы кое в чем перед ним виноваты и спустите ссору на тормозах.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 29 января для Стрельцов

Рутинные, но тем не менее важные домашние дела нельзя вечно откладывать на потом – рано или поздно необходимо о них вспомнить и, взяв в работу, довести до ума, и, похоже, это время пришло.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 29 января для Козерогов

Не стоит вмешиваться в чужую жизнь – раздавать советы и интересоваться интимными подробностями других людей, желательно вспомнить о существовании своей, и все встанет на свои места.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 29 января для Водолеев

Нынешний день не подходит для профессиональной деятельности – решение любых вопросов в выходной окажется ошибочным, зато хобби не только всерьез увлечет, но и принесет удовольствие.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 29 января для Рыб

Нежелательно вмешиваться в ссору двух близких людей – вы вряд ли сможете их помирить и измучаетесь, тщетно пытаясь понять, кто из них прав, а кто – виноват.

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