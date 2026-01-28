Гороскоп на 29 января для всех знаков Зодиака: день, когда не все будут настроены благодушно

Ель в льдинках / © Credits

К счастью, это явление временное — уже завтра чужая враждебность пойдет на спад, а, значит, не стоит принимать их недружественные выпады близко к сердцу. Нежелательно также остро реагировать на резкие слова, демарши и провокации — в результате окажется, что такая раздражительность — себе дороже.

Овен

Звезды советуют использовать любую благоприятную возможность сделать хорошее дело или помочь тем, кто попросит об этом представителей знака, — ваше добро в самом скором времени обязательно вернется сторицей.

Телец

Не стоит выяснять отношения с близким человеком, даже если откровенный разговор с ним давно назрел: нечаянно брошенное резкое слово может привести к серьезным — вплоть до расставания или развода — последствиям.

Близнецы

Отзывчивость и безотказность в этот день — не самые важные для представителей знака качества качества характера: могут найтись люди, которые без зазрения совести воспользуются ими в корыстных целях.

Рак

Желание поплакать над своей «горькой судьбой» может преследовать представителей вашего мнительного знака в течение всего дня — не стоит ему противиться, слезы помогут сбросить накопившееся напряжение.

Лев

Ни одно действие, совершенное в этот день, к какой бы отрасли жизни оно ни относилось, быстрых результатов не даст, сегодня можно — и нужно! — работать на перспективу, так что запаситесь терпением.

Дева

Родных в этот день, как ни странно это прозвучит, лучше любить на расстоянии — чем ближе будет контакт, тем больше поводов для конфликтов обнаружится, поэтому не стоит рисковать добрыми отношениями.

Весы

Нынешний день — прекрасное время для того, чтобы начать жизнь с чистого листа: благоприятные обстоятельства поспособствуют тому, что все ошибки и просчеты обнулятся, и можно будет… совершать новые промахи.

Скорпион

Хороший день для того, чтобы помириться с незаслуженно — а, возможно, и вполне заслуженно — обиженными вами людьми, никто из них не затаил на вас зла, поэтому отношения продолжатся без учета старых обид.

Стрелец

Сталкиваясь с агрессией со стороны окружающих вас людей, важно помнить, что она продиктована не злобой, а моральной слабостью, мешающей бороться с жизненными трудностями, и проявить максимальное терпение.

Козерог

Помогая другим, не стоит ожидать благодарности за добрые дела, в противном случае потеряется сам смысл благотворительности, а значит, лучше вообще ничего не делать, чем торговаться и ждаь «оплаты».

Водолей

Отдохнуть от насущных проблем — несмотря на разгар рабочей недели — иможно только сменив род деятельности –например, занявшись спортом, затеяв в доме генеральную уборку или уделив время любимому хобби.

Рыбы

Хороший день для нематериальных радостей: например, можно — и даже нужно! — позаботится о близких и дальних родственниках, встретится с друзьями или любимым человеком или просто уделить время своему хобби.

