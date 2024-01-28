Гороскоп на 29 января для всех знаков Зодиака: день, когда мы столкнемся с испытаниями

День мощной негативной энергетики, когда люди на каждом шагу сталкиваются с испытаниями.

Тем не менее это не значит, что надо смириться с происходящим – поддастся человек многочисленным искушениям, которые будут буквально сыпаться ему на голову, или нет, зависит только от него. Это не значит, что можно быть беспечными и неосмотрительными: вероятность опасностей существует, но кто предупреждён, тот вооружен – в таком случае есть все шансы ее избежать.

Овен

Не стоит принимать близко к сердцу проблемы в личной жизни, которые могут проявиться сегодня: они будут носить временный характер, уже завтра все наладится, а возможно, станет даже лучше.

Телец

Принимая важное решение, нужно прислушиваться только к самим себе – другие люди, даже если они относятся к вам доброжелательно, вряд ли смогут прочувствовать ситуацию изнутри.

Близнецы

Желательно – разумеется, если такая возможность будет в первый день недели – посвятить день отдыху: в последнее время они у вас на исходе – вряд ли вы сможете плодотворно работать в таком состоянии.

Рак

Встречу с друзьями, даже если вы давно их не видели, лучше отложить: сегодня слишком велика вероятность ссоры, которая испортит не только нынешний вечер, но и отношения в целом.

Лев

Постарайтесь не обижать любимого человека недоверием: не стоит сомневаться в его словах, если же он чего-то вам не договаривает, значит, время для такого рода откровений еще не пришло.

Дева

От любых финансовых операций сегодня желательно отказаться – велика вероятность того, что они окажутся убыточными, поэтому даже ежедневные покупки необходимо совершать с осторожностью.

Весы

Не стоит навязывать окружающим свое мнение, даже если оно является единственно верным – ваша настойчивость может вызвать у них внутренний протест и они – назло вам! – сделают наоборот.

Скорпион

Постарайтесь сегодня никому ничего не обещать: обстоятельства могут резко измениться, из-за чего сдержать свое слово не удастся, а вы будете переживать из-за того, что выглядите в чужих глазах обманщиком.

Стрелец

Романтическое свидание, даже назначенное на сегодняшний день заранее, лучше отменить: негативные энергии дня несут опасность серьезного конфликта, который может расстроить отношения.

Козерог

Звезды рекомендуют вам обратить внимание на нового человека, который появится в этот день в вашем окружении: скорее всего, он не так прост, как кажется, поэтому осторожность по отношению к нему не помешает.

Водолей

Представителям вашего знака звезды советуют как можно меньше общаться с окружающими вас людьми – особенно теми, кто вам близок и дорог: под влиянием эмоций вы можете наговорить им лишнего.

Рыбы

Идеи, которые сегодня придут вам в голову, скорее всего, окажутся завиральными, поэтому не стоит делать на них ставку, но они вполне могут стать информацией к размышлению на профессиональные темы.

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