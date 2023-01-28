Гороскоп на 29 января для всех знаков Зодиака: день, когда нас могут преследовать неприятности

День, когда человека могут преследовать разного рода неприятности: чтобы не стать их жертвой, необходимо соблюдать максимальную осторожность.

Велик риск быть обманутыми, поэтому не стоит верить на слово никому – даже близким людям: вряд ли они будут преследовать корыстные цели, но ошибаться могут вполне. Во избежание травм нежелательно заниматься экстремальными видами спорта, а во избежание финансовых потерь лучше не делать покупок – особенно серьезных.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 29 января для Овнов

Не стоит обращать внимания на дурные предзнаменования, которые могут испортить вам настроение в этот день – к счастью, они не будут иметь под собой реальных оснований.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 29 января для Тельцов

Представителям вашего знака сегодня как никогда важно не давать бушующим внутри эмоциям вырываться наружу: под их влиянием вы можете совершить поступок, о котором почти сразу же пожалеете.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 29 января для Близнецов

Чем больше хорошего вы будете видеть в событиях, происходящих с вами в этот день, тем положительнее они окажутся на самом деле, помните, что пользу позитивного мышления еще никто не отменял.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 29 января для Раков

Решив заняться активной деятельностью, вспомните о том, что сегодня выходной день, а значит, он категорически не подходит для какой-либо работы – только для отдыха или занятий любимым хобби.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 29 января для Львов

Казалось бы, безобидный спор с близким человеком может вылиться в выяснение отношений с претензиями с его стороны, которые не стоит принимать близко к сердцу – они будут высказаны под влиянием эмоций.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 29 января для Дев

Поведение окружающих сегодня не будет поддаваться логическому разбору, поэтому необходимо настроиться на неадекватное поведение с их стороны и отнестись к нему без эмоций – это лучший способ не поссориться.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 29 января для Весов

Не стоит и пытаться помирить близких вам людей, которые конфликтуют друг с другом – напротив, ваше вмешательство может только обострить ситуацию, сделав ее неразрешимой, так что лучше не вмешиваться.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 29 января для Скорпионов

Обезопасить себя от неприятностей, которыми чреват нынешний день, можно только одним способом: занявшись интересным делом, которое отвлечет вас от всех дел и забот.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 29 января для Стрельцов

Получив деньги, на которые вы не рассчитывали, постарайтесь не потратить их в первый же день, как вы это обычно делаете – отнеситесь к ним как к неприкосновенному запасу, сохранив его, как говорится, на всякий случай.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 29 января для Козерогов

Постарайтесь проанализировать нехорошие мысли, которые могут в этот день крутиться у вас в голове: разложив их на составляющие, вы сможете осознать, что они не представляют собой никакой опасности.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 29 января для Водолеев

Желательно воздержаться от ссор и конфликтов, особенно с близкими, даже если вам будет казаться, что без них не обойтись: проблему вы таким образом не решите, а отношения испорите всерьез и надолго.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 29 января для Рыб

Необходимо отказаться от общения с людьми, вызывающими у вас негативные эмоции: реакция на разговоры с ними может оказаться даже более острой, чем обычно, так что не стоит перетруждать нервную систему.

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