Гороскоп на 30 января для всех знаков Зодиака: день, когда не стоит стесняться, задавая вопросы

День благоприятен для составления как кратковременных, так и перспективных планов на будущее и изучения нового.

Не стоит стесняться, задавая вопросы: все мы можем чего-то не знать, и лучше честно в этом признаться, чем скрыть, и в результате наделать досадных ошибок, которые придется долго и с усилием исправлять. В это время также можно и нужно заниматься благотворительностью – как по собственной воле, так и следуя просьбам тех, кто нуждается в помощи – в ней ни в коем случае нельзя отказывать.

Овен

С любимым человеком в этот день имеет смысл общаться только на самые несерьезные – скажем, бытовые – темы, серьезных разговоров желательно избегать: ссора, которая последует в результате, испортит отношения.

Телец

Умственный труд сегодня будет превалировать над физическим, поэтому в случае проблемы не стоит сразу же приниматься за грандиозные переделки – сначала нужно подумать, как ее решить, приложив минимум усилий.

Близнецы

В случае профессиональных неудач ни в коем случае нельзя срывать злость на близких людях: на работе в конце концов все наладится, а вот трещину, возникшую в отношениях, заделать, возможно, уже и не удастся.

Рак

Наметив себе цель, необходимо идти к ней, не останавливаясь, и уж тем более, нельзя – по имеющейся у вас привычке – пятиться назад: такая тактика надолго – а, возможно, и насовсем – отдалит от желаемого результата.

Лев

Деловые переговоры, назначенные на этот день, необходимо провести в максимально комфортной – неформальной – обстановке, в таком случае собеседники потеряют бдительность и окажутся гораздо более сговорчивыми.

Дева

Чем бы вы сегодня ни занимались, постарайтесь не торопиться – спешка не приблизит вас к желаемому результату, а напротив, отдалит от него, поэтому даже самые срочные вопросы нужно решать медленно и вдумчиво.

Весы

Не стоит делиться своими профессиональными и – особенно – личными планами с окружающими людьми, даже если речь идет о друзьях и близких, в противном случае не удивляйтесь, если осуществить их не удастся.

Скорпион

Сегодня – во избежание конфликтов с окружающими людьми – вам необходимо как можно меньше разговаривать: рискуете ненароком проговориться о чем-то таком, о чем предпочли бы умолчать.

Стрелец

С утра количество энергии даже у такого деятельного знака, как ваш, оставит желать лучшего, поэтому важные – и трудоемкие – дела лучше перенести на вторую половину дня, когда она поступенно начнет прибывать.

Козерог

Появление старого знакомого или повторение ситуации из прошлой жизни, с одной стороны, создадут ощущение дежавю, с другой – позволят ответить на важный вопрос, который давно не дает вам покоя.

Водолей

Не стоит относиться к своему имиджу, как к вещи второстепенной и незначительной: велика вероятность того, что это пренебрежение стоило вам пары важных контрактов, так что пришло время заняться его улучшением.

Рыбы

Деловые переговоры – в отличие от выяснения отношений с любимым человеком – пройдут успешно, поэтому звезды советуют вам затрагивать на них самые важные для вас вопросы, до сих пор казавшиеся проблемными.

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