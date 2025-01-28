Гороскоп на 29 января для всех знаков Зодиака: самый сложный и опасный день во всем лунном календаре

Самый сложный и опасный день во всем лунном календаре, но, если соблюдать осторожность, опасностей, которые он несет, можно избежать.

Во-первых, необходимо отказаться от встреч с негативно настоянными, неадекватными и, особенно, незнакомыми людьми, да и разговоры с близкими лучше свести к минимуму, никто не знает, чем может закичиться встреча с каждым из них. Во-вторых, если избежать такого общения г удастся, звезды советуют выставить энергетическую защиту – через нее чужое негативное воздействие не пробьется.

Овен

Не стоит слушать сплетни даже если они покажутся вам интересными: человек, которого они будут касаться, скорее всего, тяжело переживает их появление – не становитесь передаточным звеном в их распространении.

Телец

Нежелательно браться за важные дела, от которых зависит ваша дальнейшая карьера: велик шанс провалить их, даже не начав работу, поэтому желательно сосредоточиться на ежедневной рутине.

Близнецы

Постарайтесь не упустить важный профессиональный шанс, который в этот день предоставит вам судьба: она дает подобного рода подарки нечасто, поэтому пренебрежение к ним может счесть для себя оскорбительным.

Рак

Ни в коем случае не рассказывайте окружающим вас людям о благоприятных – профессиональных или личных переменах, которые "наклевываются" в вашей жизни – сглаз, к сожалению, пока еще никто не отменял.

Лев

Попытка поговорить с близким человеком о будущем ваших отношений, скорее всего, наткнется на стену непонимания и обернется неудачей, поэтому имеет смысл перенести объяснение на другое время.

Дева

В любом непонятном случае займитесь обустройством собственного дома: это занятие всегда успокаивает вас, и нынешний день исключением не станет – вы отвлечетесь от негативных мыслей и настроитесь на позитив.

Весы

Сегодня – впрочем, как и в любой другой день – вам не следует сорить деньгами: покупки, сделанные в это время, окажутся неудачными и не оставят по себе ничего, кроме сожалений о бездарно потраченных средствах.

Скорпион

Раздражительность, которую вы почувствуете в это время, будет продиктована усталостью – как моральной, так и физической, поэтому избавиться от нее поможет отдых – лучше всего, на свежем воздухе.

Стрелец

Уборка в доме, затеянная вами сегодня, поможет избавиться не только от грязи и мусора, но и от негативной энергетики, которая накопилась в нем за последнее время: по ее окончании ваше настроение улучшится.

Козерог

Не стоит брать на себя повышенные профессиональные обязательства: переделать все запланированные на этот день дела вам все равно не удастся, а вот бессилие, которое вы ощутите, надолго выбьет из колеи.

Водолей

Раздражительность, которую вы сегодня будете испытывать с самого утра, не лучшим образом скажется на отношениях с окружающими, поэтому, чтобы не поссориться на ровном месте, надо найти себе безобидное занятие.

Рыбы

Представителям вашего знака сегодня необходимо отказаться даже от бытовых хлопот, о том, чтобы нести работу домой, и речи быть не может – переутомление неблагоприятно скажется на вашем здоровье.

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