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Гороскоп на 3-4 октября для всех знаков Зодиака: дни, когда можно потерять душевное равновесие
23–й лунный день, который продлится двое календарных суток, — время сильной мощной энергетики, которая поставит под удар душевное равновесие.
В такие дни нельзя выяснять отношения с близкими людьми, поскольку это может привести к серьезной и продолжительной ссоре, а в некоторых — особо неприятны случаях — и к расставанию.
Не рекомендуется также вмешиваться в чужие конфликты и позволять себе резкие и нелицеприятные замечания в адрес — в том числе и близких –людей.
Овен
Чтобы всерьез не пожалеть о принятом в эти дни решении, необходимо опираться исключительно на свои убеждения: нежелательно идти на поводу у тех, кто захочет убедить вас поступить иначе — не так, как задумывали изначально.
Телец
Ссора с близким человеком вынесет на поверхность недовольство вашими личными отношениями, которое давно копилось как у вашего партнера, так и у вас самих: лучше перенести разговоры такого рода на некоторое время.
Близнецы
Стоит быть осторожными с новыми людьми, в этот день неожиданно появившимися в вашем ближайшем окружении: вас могут ввести в заблуждение присущая им привлекательность и обаяние.
Рак
Стена непонимания, которая в эти дни будет стоять между вами и окружающими людьми, не даст возможности решить важные –профессиональные или личные — вопросы, поэтому необходимо перенести их на другое время.
Лев
Ни на работе, ни дома не стоит брать на себя чужие обязанности — ни моральной, ни материальной благодарности в виде премии от начальства или простого «спасибо» от родных вы все равно не дождетесь, а собственные дела могут пострадать.
Дева
Заманчивых предложений самого разного рода в эти дни может быть много, но от всех рекомендуется отказаться: скорее всего, все они откажутся с серьезным и при этом скрытым подвохом, поэтому принесут не прибыль, а потери.
Весы
Нежелательно вмешиваться в выяснение между другими людьми, даже если вам покажется, что одну из партнеров несправедливо обижают — скорее всего, у ситуации есть подводные камни, искажающие ее восприятие вами.
Скорпион
Важно внимательно читать любые документы, которые вам могут предложить подписать в это время, особенно те абзацы, которые напечатаны мелким шрифтом — именно там обычно кроются самые важные моменты.
Стрелец
Общение с недоброжелательно настроенными по отношению к вам людьми, даже если вы вынуждены жить или работать рядом с ними, лучше сводить к минимуму всегда, но в эти дни — особенно: оно чревато серьезным конфликтом.
Козерог
Умеренность во всем желательно соблюдать всегда, но в это время — особенно: держите под контролем работу, эмоции и даже пищевой рацион — любая чрезмерность может привести к неприятным последствиям.
Водолей
От финансовых операций — даже самых незначительных, в виде пополнения счета на мобильном телефоне или платежей за коммунальные услуги — в эти дни нужно отказаться: даже незначительная оплошность может стать причиной серьезных потерь.
Рыбы
Не стоит ничего говорить, не подумав о том, к каким последствиям могут привести неосторожные слова. Чтобы впоследствии не удивляться: «А что я такого сказал?!», лучше соблюдать осторожность — впрочем, она не помешает не только в эти дни.
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