Гороскоп на 3 апреля для всех знаков Зодиака: день, когда нужно двигаться от простого к сложному

День, когда действовать необходимо постепенно, двигаясь от менее важных задач к более серьезным, от простого к сложному.

Только так – поступательно и не торопясь – можно будет достичь желаемого результата, а вот от спешки и напора следует отказаться, пользы от такой тактики сегодня не будет. Нужно начинать работать над воплощением в жизнь планов, которые были составлены – и разработаны – накануне. Время также благоприятно для благотворительности: оказанная сегодня другим людям помощь станет крупным "плюсом" в карму.

Овен

Плохое самочувствие, которое сегодня могут ощутить представители вашего знака, говорит о том, что вы много времени уделяете работе, и мало – отдыху: попробуйте исправить сложившееся положение.

Телец

К цели, которую вы сегодня поставите перед собой, необходимо двигаться шаг за шагом, не забегая вперед, но и не плетясь в хвосте – только так можно будет получить необходимый вам результат.

Близнецы

Сны, которые вы увидите нынешней ночью, могут показаться вам запутанными, а их части – не связанными между собой: на самом деле, они несут очень важную подсказку – постарайтесь уловить ее смысл.

Рак

Если вам нужно выяснить недоразумение, возникшее в отношениях с любимым человеком, приурочьте разговор с ним ко второй половине дня – в это время вам будет проще достичь необходимого компромисса.

Лев

Держать себя в руках, не допуская эмоциональных всплесков, желательно всегда, но сегодня это умение особенно важно – оно поможет вам избежать резких высказываний, которые могут обидеть кого-то из близких людей.

Дева

Деловые переговоры окажутся удачными только в том случае, если вам удастся сохранить хотя бы видимость спокойствия, в противном случае – под влиянием эмоций – вы наговорите лишнего и успеха достичь не сможете.

Весы

Бесцеремонное вмешательство в чужую личную жизнь – даже с учетом благих намерений и свойственных вам дипломатических качеств – может сыграть с вами злую шутку: вам могут приписать корыстные мотивы.

Скорпион

День, когда вам не стоит делать резких движений – в буквальном смысле слова: нельзя заниматься силовыми видами спорта и даже просто поднимать тяжести – сорвав спину, вы какое-то время будете двигаться с трудом.

Стрелец

Дайте шанс человеку, с которым вы некоторое время назад расстались почти врагами, исправить ситуацию: вполне возможно, что он осознал свою ошибку и искренне хочет помириться.

Козерог

Чем больше удовольствия вы сегодня получите от жизни, тем лучше, причем, не только для вас, но и для тех, кто находится рядом, поэтому постарайтесь ни в чем себе не отказывать – наслаждайтесь жизнью по максимуму.

Водолей

От активных действий представителям вашего знака сегодня лучше отказаться – желаемого результата они все равно не принесут, так зачем тратить время и силы зря – лучше отдохнуть.

Рыбы

Займитесь составлением плана на будущее: сегодня вам удастся отделить истинные цели от мнимых, а заодно и разработать правильную и эффективную стратегию их достижения.

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