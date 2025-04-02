Гороскоп на 3 апреля для всех знаков Зодиака: день, когда усиливаются умственные способности

Гороскоп на 3 апреля / © Getty Images

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Содержание Овен Телец Близнецы Рак Лев Дева Весы Скорпион Стрелец Козерог Водолей Рыбы

Можно — и нужно — решать любые вопросы такого характера, поскольку можно рассчитывать на то, что они обречены на максимальный успех. Важно также обратить внимание и на интуицию, которая в этот день обострится даже у тех, кто категорически отрицает ее наличие. К любым предчувствиям необходимо относиться максимально осторожно и ответственно — он могут материализоваться в самое ближайшее время.

Овен

Одинаково хорошо будут удаваться любые– как новые, только что начатые, так и старые, отложенные в долгий ящик, — причем, все они принесут не только моральное удовлетворение, но и долгожданную прибыль.

Телец

Представителей вашего знака ждет удача во всем, но наиболее успешными окажутся финансовые операции, поэтому можно смело заключать серьезные сделки, особенно, рассчитанные на длительную перспективу.

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Близнецы

Первую половину дня можно — и нужно — посвятить работе, а вот после обеда желательно уделить внимание своим близким, которые в последнее время страдают от отсутствия вашего внимания.

Рак

Решить важные — преимущественно, профессиональные — вопросы помогут люди, с которыми вы давно — и напрасно! — не общались: вы убедитесь, что угасает не только старая любовь, так и прежние деловые связи.

Лев

День, энергетика которого четко разделится на две части: первую половину нужно потратить на работу, а вот вторая идеально подходит для отдыха — можно будет расслабиться и заняться своим хобби.

Дева

Хорошо пойдут дела, отложенные на время в долгий ящик: удастся не только легко и быстро наверстать упущенное, но и сделать необходимый в данной ситуации профессиональный задел на будущее.

Весы

В этот день необходимо максимально внимательно относиться к знакам, которые будет посылать вам Вселенная: предсказание будущих событий может прийти из самого неожиданного источника.

Скорпион

Необходимо использовать все возможности, чтобы показать родным и близким людям, как сильно вы их любите — в последнее время, вы редко говорили им о своих чувствах, считая, что они все понимают без слов.

Стрелец

Редкий день, когда можно — и нужно — прислушиваться к мнению окружающих, причем, не только друзей и близких, но и совершенно незнакомых вам — скажем так, случайных — людей.

Козерог

Качественно выполненная работа позволит вам привлечь к себе внимание начальства, которое, как ни странно это прозвучит, возможно, и не подозревает, каким ценным сотрудником обладает в вашем лице.

Водолей

Прежде чем принять важное жизненное решение, рекомендуется «посоветоваться» со своим внутренним голосом, — в это время он не окажется единственным «собеседником», который даст дельный совет.

Рыбы

Известие от человека, с которыми вы когда-то были знакомы, окажется не только приятным, но и полезным: с большой долей вероятности, он поможет вам решить профессиональную или жизненную проблему.

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