Гороскоп на 3 августа для всех знаков Зодиака: день, когда каждый получит жизненный урок

День, события которого являются отражением не только поступков, совершенных человеком в последнее время, но и его личности.

События, которые случатся с нами сегодня, окажутся бумерангом: за добро воздастся добром, за зло – злом. Проще говоря, каждый получит жизненный урок, который подскажет ему, как действовать и куда двигаться в будущем.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 3 августа для Овнов

Сегодня в решении любого вопроса вы можете рассчитывать только на себя – окружающие будут слишком заняты собой, чтобы оказывать помощь вам, поэтому помните: спасение утопающих – дело рук самих утопающих.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 3 августа для Тельцов

Не стоит приступать к новым начинаниям, не сделав выводов из побед и поражений предыдущего этапа – это ценный опыт, который ни в коем случае нельзя игнорировать, если, конечно, вы хотите победить.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 3 августа для Близнецов

День, когда – на какой бы результат вы ни нацелились – необходимо действовать стремительно, в противном случае, пока вы будете «раскачиваться», более проворные конкуренты вас обойдут.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 3 августа для Раков

Не стоит на слово доверять не только малознакомым, но и близким людям: велика вероятность того, что они – кто нечаянно, а кто и намеренно – подведут вас, поэтому держите язык за зубами.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 3 августа для Львов

Не стоит игнорировать сон, приснившийся вам нынешней ночью: в нем вполне может содержаться подсказка относительно того, как поступить в ситуации, в которую поставила вас жизнь.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 3 августа для Дев

От серьезных профессиональных свершений вам сегодня лучше отказаться, поэтому, если нет возможности взять отгул, стоит сосредоточиться на рутинной работе – приведении в порядок документации.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 3 августа для Весов

Общение с окружающими, которыми будут настроены не самым миролюбивым образом, может вывести вас из состояния душевного равновесия, поэтому лучше перенести все разговоры на завтра.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 3 августа для Скорпионов

К реализации важного профессионального проекта приступать еще рано, а вот готовиться к работе над ним не только можно, но и нужно – энергии нынешнего дня являются для этого максимально благоприятными.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 3 августа для Стрельцов

Начав работать над несколькими делами одновременно, вы благополучно «завалите» все, поэтому постарайтесь определиться с тем, что для вас важнее, и двигайтесь от более важного к менее важному.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 3 августа для Козерогов

Не стоит бороться с ленью, которая может накрыть вас с самого утра: дайте себе возможность отдохнуть, вы слишком редко это делаете – практически все ваше время традиционно поглощает работа.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 3 августа для Водолеев

Сегодня не стоит заниматься важными и ответственными делами – проку от них все равно не будет, но и бездельничать не следует – лучше найти себе необременительное занятие, которое отвлечет от грустных мыслей.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 3 августа для Рыб

Уровень вашей концентрации на любом объекте – особенно, персонального свойства – окажется настолько низким, что вы вряд ли сможете решить важную задачу, поэтому лучше за нее не браться. Читайте также: