Гороскоп на 3 августа для всех знаков Зодиака: день, когда мы почувствуем прилив сил

Энергию, в которой не будет нехватки в этот день, необходимо использовать экономно и с умом.
Почувствовав прилив сил, человек может решить, что ему под силу любая задача, а это прямой путь к перерасходу ресурсов – как моральных, так и физических. Даже небольшое сделанное сегодня дело добавит солидный "плюсик" в карму, в то время как плохой поступок тут же вернется бумерангом. Можно – и нужно – решать вопросы с непосредственным начальством: оно будет настроено благосклонно и ответит согласием на любые предложения.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 3 августа для Овнов
Помните о том, что любое слово сегодня имеет материальную силу, поэтому любые высказывания – особенно пожелания – необходимо тщательно обдумывать, чтобы впоследствии о них не пожалеть.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 3 августа для Тельцов
Отдых, которому звезды рекомендуют посвятить послеобеденное время, должен быть активным: это позволит вам выплеснуть негативную энергетику, оставив для семьи и работы только положительную.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 3 августа для Близнецов
Вам сегодня – впрочем, как и всегда – необходимо следить за тем, что говоришь: в противном случае можно проболтаться, сделав свою тайну личного характера достоянием широкой общественности.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 3 августа для Раков
В желающих сделать вам замечание сегодня недостатка не будет, но обращать внимание нужно только на тех, кто испытывает по отношению к вам положительные эмоции, слова остальных пропускайте мимо ушей.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 3 августа для Львов
Удачным окажутся любые действия, направленные на поиски новой работы: можно просматривать сайты с вакансиями, рассылать резюме и проходить собеседования – в результате удастся отыскать именно то, что нужно.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 3 августа для Дев
Любой цели, которую вы сегодня поставите перед собой, удастся достичь легко и без усилий, поэтому очень важно выбрать ее правильно, чтобы впоследствии не получить нечто совершенно ненужное.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 3 августа для Весов
Сегодня вы – в силу подаренного вам звездами красноречия – сможете убедить кого угодно в чем угодно, не стоит тратить такую редкую способность на мелкие, незначительные цели.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 3 августа для Скорпионов
Время и энергию, которые высшие силы отпустят вам сегодня, нельзя растрачивать на мелочи: выбирайте только действительно важные и труднодостижимые цели – их удастся покорить.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 3 августа для Стрельцов
Сегодня – впрочем, как и всегда – окружающим нужно говорить только правду, даже если она окажется для них неприятной: они поймут, что на жизненные обстоятельства нужно смотреть объективно.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 3 августа для Козерогов
Сегодня можно отправляться в поход по начальственным и чиновничьим кабинетам: звезды на небе встанут таким образом, что все они будут настроены по отношению к вам самым дружественным образом.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 3 августа для Водолеев
Обращайте внимание на новые идеи, о которых будут рассказывать вам ваши коллеги: вполне возможно, что среди них попадется весьма перспективная, особенно если вы доведете ее до совершенства.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 3 августа для Рыб
Сегодня вам можно писать доклады, презентовать новые проекты и отчитываться о своей работе перед начальством: любой из этих видов деятельности окажется на редкость успешным.
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