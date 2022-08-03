Гороскоп на 3 августа для всех знаков Зодиака: день, когда мы почувствуем прилив сил

Энергию, в которой не будет нехватки в этот день, необходимо использовать экономно и с умом.

Почувствовав прилив сил, человек может решить, что ему под силу любая задача, а это прямой путь к перерасходу ресурсов – как моральных, так и физических. Даже небольшое сделанное сегодня дело добавит солидный "плюсик" в карму, в то время как плохой поступок тут же вернется бумерангом. Можно – и нужно – решать вопросы с непосредственным начальством: оно будет настроено благосклонно и ответит согласием на любые предложения.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 3 августа для Овнов

Помните о том, что любое слово сегодня имеет материальную силу, поэтому любые высказывания – особенно пожелания – необходимо тщательно обдумывать, чтобы впоследствии о них не пожалеть.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 3 августа для Тельцов

Отдых, которому звезды рекомендуют посвятить послеобеденное время, должен быть активным: это позволит вам выплеснуть негативную энергетику, оставив для семьи и работы только положительную.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 3 августа для Близнецов

Вам сегодня – впрочем, как и всегда – необходимо следить за тем, что говоришь: в противном случае можно проболтаться, сделав свою тайну личного характера достоянием широкой общественности.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 3 августа для Раков

В желающих сделать вам замечание сегодня недостатка не будет, но обращать внимание нужно только на тех, кто испытывает по отношению к вам положительные эмоции, слова остальных пропускайте мимо ушей.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 3 августа для Львов

Удачным окажутся любые действия, направленные на поиски новой работы: можно просматривать сайты с вакансиями, рассылать резюме и проходить собеседования – в результате удастся отыскать именно то, что нужно.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 3 августа для Дев

Любой цели, которую вы сегодня поставите перед собой, удастся достичь легко и без усилий, поэтому очень важно выбрать ее правильно, чтобы впоследствии не получить нечто совершенно ненужное.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 3 августа для Весов

Сегодня вы – в силу подаренного вам звездами красноречия – сможете убедить кого угодно в чем угодно, не стоит тратить такую редкую способность на мелкие, незначительные цели.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 3 августа для Скорпионов

Время и энергию, которые высшие силы отпустят вам сегодня, нельзя растрачивать на мелочи: выбирайте только действительно важные и труднодостижимые цели – их удастся покорить.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 3 августа для Стрельцов

Сегодня – впрочем, как и всегда – окружающим нужно говорить только правду, даже если она окажется для них неприятной: они поймут, что на жизненные обстоятельства нужно смотреть объективно.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 3 августа для Козерогов

Сегодня можно отправляться в поход по начальственным и чиновничьим кабинетам: звезды на небе встанут таким образом, что все они будут настроены по отношению к вам самым дружественным образом.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 3 августа для Водолеев

Обращайте внимание на новые идеи, о которых будут рассказывать вам ваши коллеги: вполне возможно, что среди них попадется весьма перспективная, особенно если вы доведете ее до совершенства.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 3 августа для Рыб

Сегодня вам можно писать доклады, презентовать новые проекты и отчитываться о своей работе перед начальством: любой из этих видов деятельности окажется на редкость успешным.

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