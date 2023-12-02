Гороскоп на 3 декабря для всех знаков Зодиака: день, когда нужно действовать активно и целеустремленно

День мощной позитивной энергетики, когда можно и нужно действовать активно и целеустремленно.
Это также день отказа от материальных благ в пользу духовных. Свою точку зрения на важные жизненные и мировоззренческие моменты необходимо отстаивать во что бы то ни стало, а ложь – даже во спасение – является категорическим табу.
Овен
Можно отправляться в любые поездки – от командировок до путешествий: обстоятельства будут складывать на редкость благоприятно, так что имеет смысл воспользоваться счастливым шансом.
Телец
Хотите поступить правильно в любой ситуации – поступайте по справедливости: не давайте сильном обидеть слабого, и сделанное вами добро непременно вернется вам сторицей.
Близнецы
На пути к успеху, которого вы заслуживаете по праву, стоит ваша двойственность – вы и сами не всегда знаете, чего хотите, разрываясь между двумя целями одновременно: выберет ту, что важнее, и все устроится.
Рак
День пройдет под знаком успешного общения на всех уровнях, вероятно также появление в вашей жизни человека из прошлого, с которым вас когда-то связывали романтические отношения.
Лев
Занятия этого дня должны быть нацелены на созидание – разрушение, даже если речь идет о подготовке квартиры к ремонту, в процессе которого необходимо оборвать старые обои и сбить морально устаревший кафель.
Дева
Сегодня сложатся удачные обстоятельства для того, чтобы продемонстрировать людям, мнением которых вы дорожите, свои таланты и способности – это повысит ваш авторитет среди друзей и близких.
Весы
Добиться успеха – прежде всего в личных вопросах – можно будет только при условии абсолютной честности по отношению к окружающим людям: ложь – даже незначительная – отбросит назад.
Скорпион
День благоприятен для решения вопроса, который в последнее время не улучшает вам настроение: вам удастся помириться с человеком, которым вы – в значительной степени по собственной вине – находитесь в ссоре.
Стрелец
Планируя свои действия на новую рабочую неделю, тщательно выбирайте приоритетное направление своих действий – неверное его направление заведет вас не в ту сторону, а значит, придется все переделывать.
Козерог
Какой бы недуг сегодня ни дал о себе знать, избегайте самолечения: неконтролируемый прием лекарств, которые вы к тому же сами себе назначили, оказаться куда более опасным, чем само заболевание.
Водолей
На этот день – и особенно на вечер – можно назначать встречи, романтического характера: они не только позволят приятно провести время, но и принесут приятные сюрпризы.
Рыбы
Человек, который сегодня появится в вашем окружении, впоследствии сыграет важную роль в вашей жизни, поэтому стоит обратить на нового знакомого особенное внимание.
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