Гороскоп на 3 декабря для всех знаков Зодиака: день важных решений в сфере финансов

Неоднозначный день, который четко разделяется на две половины – негативную и позитивную.

С утра мы можем ощущать раздражительность – вплоть до агрессии, которая после обеда пройдет сама по себе, без особых усилий с нашей стороны. Именно в это время – благо, речь идет о начале рабочей недели – можно принимать важные решения, подписывать договора с серьезной финансовой перспективой, заключать соответствующие контракты и приступать к реализации многообещающих проектов.

Овен

Обратите внимание на самочувствие: даже незначительное недомогание может свидетельствовать о серьезном переутомлении, поэтому имеет смысл пересмотреть режим своего труда и отдыха в сторону последнего.

Телец

Активные действия, какой бы жизненной сферы они ни касались, успеха не принесут, поэтому сегодня желательно отложить серьезную работу на другой день, занявшись сегодня решением малозначительных вопросов.

Близнецы

Сновидения нынешней ночи, несмотря на их сумбурность и запутанность "сюжетных линий", подскажут единственно правильную линию поведения, которые помогут с честью выти их сложившейся ситуации.

Рак

Вы привыкли сдерживать свои эмоции, "загоняя" их вглубь, но сегодня звезды настоятельно рекомендуют вам поступить с точностью до наоборот: любые чувства, которые на вас нахлынут, скрывать нельзя.

Лев

Нежелательно отказываться от профессиональной цели, которую вы перед собой поставили: поддавшись лени или минутной слабости, вы можете отказаться от дальнейшей работы, о чем очень быстро пожалеете.

Дева

Первую половину дня – разумеется, если у вас будет такая возможность – желательно провести наедине с собой, только в таком случае вам удастся избежать конфликтов, которые в другом случае были бы неизбежными.

Весы

День, когда желательно сосредоточиться не на чужих, а на своих проблемах: возможно, они не такие важные и сложные, как у других, но все-таки желательно побыстрее их решить и "закрыть".

Скорпион

Каким бы плохим ни было ваше настроение, не стоит искать поводы для ссоры с окружающими вас людьми – морального удовлетворения они вам не принесут, а вот втянуть в затяжной конфликт могут вполне.

Стрелец

Решая важные профессиональные вопросы, постарайтесь не отвлекаться на второстепенные занятия, которые будут отвлекать вас от работы и отнимать важное время, из-за чего вы не успеете сделать все запланированное.

Козерог

Напряжение будет ощущаться в отношениях с людьми – причем, не только посторонними, но и близкими, что может стать причиной досадной и продолжительной ссоры, поэтому очень важно держать себя в руках.

Водолей

Решение любых серьезных вопросов, к какой бы сфере жизни- профессиональной или личной – они ни относились, отложите на вторую половину дня – с утра вам не удастся все сделать правильно.

Рыбы

День, когда не стоит общаться с начальством, даже если этого требуют ваши профессиональные интересы: на эти темы можно поговорить и завтра, а сегодня – из-за плохого настроения руководства – можно испортить все дело.

Читайте также: