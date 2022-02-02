Гороскоп на 3 февраля для всех знаков Зодиака: день, когда нужно отказаться от самокритики

Гороскоп на 3 февраля для всех знаков Зодиака: день, когда нужно отказаться от самокритики

День негативной – не активной, а пассивной – энергетики, которую мы направим против самих себя.

Самокритика, которой будут подвержены даже самые уверенные в себе люди, пользы, увы, не принесет, поэтому важно отказаться от нее. Результаты, которых удастся добиться в работе, не станут манной небесной – чтобы их достичь, придется засучить рукава и как следует потрудиться, но оно будет того стоить.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 3 февраля для Овнов

Можно приступать к реализации новых проектов – обстоятельства для работы над ними сложатся наилучшим образом, который позволит быстро, хоть и не без труда, достичь нужной цели.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 3 февраля для Тельцов

Посланную свыше энергию необходимо превратить из негативной в позитивную, тогда вам обязательно удастся успеть многое, да и результат труда несомненно порадует.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 3 февраля для Близнецов

Эмоциональные перепады, сопровождающие вас в этот день, будут напоминать качели, то возносящие на вершину блаженства, то бросающие в пропасть отчаяния – не стоит принимать их близко к сердцу.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 3 февраля для Раков

Если вы давно собирались поговорить с начальником о повышении заработной платы, ваше время пришло – сегодня он не только с готовностью выслушает, но и охотно удовлетворит вашу просьбу.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 3 февраля для Львов

Сегодня сложатся благоприятные обстоятельства для того, чтобы отказаться от вредных привычек – прежде всего курения: сигареты вместо удовольствия станут причиной отвращения.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 3 февраля для Дев

Плохое самочувствие, возможное в этот день, связано не с проблемами со здоровьем, а с элементарной усталостью, поэтому при первых же его симптомах необходимо на время отложить работу и отдохнуть.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 3 февраля для Весов

Общаясь с токсичными людьми, от разговора с которыми никак нельзя отказаться, постарайтесь сохранять спокойствие и душевное равновесие – оно выведет собеседника из себя и он "свернет" общение.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 3 февраля для Скорпионов

Упреки, которые придется выслушать от близких в этот день, в большинстве своем окажутся справедливыми, поэтому стоит принять их к сведению, чтобы впоследствии хорошенько все обдумать.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 3 февраля для Стрельцов

Недовольство своими профессиональными достижениями и апатия, которые вы можете почувствовать в этот день, – явление временное, поэтому необходимо просто переждать и все изменится к лучшему.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 3 февраля для Козерогов

Сегодняшний день – не лучшее время для романтического свидания: несовпадение точек зрения может привести к быстрой ссоре и стать причиной долговременной размолвки.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 3 февраля для Водолеев

Энергия будет бурлить с самого утра, однако использовать ее бесконтрольно не стоит: только направив на работу над особо важными проектами, можно будет сказать, что вам удалось ее "обуздать", не натворив самых разных дел.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 3 февраля для Рыб

Залог успеха в этот день – тщательно составленный план, от которого не рекомендуется отступать ни на шаг, – так удастся справиться со всеми намеченными на это время делами и почти не утомиться.

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