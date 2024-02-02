Гороскоп на 3 февраля для всех знаков Зодиака: день, когда нужно проявить силу воли

День, когда каждому из нас необходимо проявить силу воли – она поможет справиться с мощными потоками негатива, которыми он чреват.

Необходимо демонстрировать спокойствие и душевное равновесие, а также не реагировать на внешние раздражители, в которых не будет недостатка. Важно также заниматься тем, что благоприятно действует на настроение и помогает с оптимизмом смотреть на окружающий мир и происходящие в нем события.

Овен

Не стоит давать волю инстинктам, которые могут дать о себе знать в этот день: так, если появится желание съесть что-нибудь чересчур калорийное, стоит проявить силу воли и отказаться от соблазна.

Телец

Под влиянием эмоций вы можете наговорить того, о чем впоследствии наверняка пожалеете, поэтому необходимо держать под строжайшим контролем каждое свое слово.

Близнецы

Звезды рекомендуют избегать общения с людьми, которые способны на вспышки раздражения и агрессии, особенно если они будут под воздействием алкоголя – неизвестно, чего от них можно ожидать.

Рак

Конфликта, который вероятен в отношениях с близким человеком, можно избежать, если максимально сократить общение с ним: разумеется, для этого нужен удобоваримый предлог – постарайтесь его придумать.

Лев

Постарайтесь не обращать внимания на высказывания недоброжелателей: они попытаются вызвать у вас негативные эмоции, поэтому лучшим средством борьбы с ними окажется ваше равнодушие. .

Дева

К предложению получить что-либо, ничего не сделав взамен, следует относиться с максимальной осторожностью: желательно вспомнить о том, куда обычно помещают бесплатный сыр.

Весы

Не хотите остаться виноватыми в конфликте, к которому вы не имеете никакого отношения, не вмешивайтесь в чужие конфликты: поверьте, враждующие стороны прекрасно разберутся и без вас.

Скорпион

Пытаясь помочь кому-то из окружающих, вы, по сути дела, взвалите все их проблемы на себя, в результате чего на решение собственных задач у вас не останется ни времени, ни сил.

Стрелец

Любую критику сегодня желательно оставлять без внимания: конструктивных предложений от тех, кто решит сделать вам замечание, вы все равно не дождетесь, а понижать самооценку смысла не имеет.

Козерог

Велика вероятность пищевых отравлений, поэтому важно следить за качеством и – особенно – свежестью употребляемых в пищу продуктов, не допуская даже незначительной их просрочки.

Водолей

Плохое настроение, которое может "накрыть" вас в этот день, негативно отразится на событиях в личной жизни: возникшая на пустом месте ссора с близким человеком может затянуться надолго.

Рыбы

Сегодня в вашей помощи будут нуждаться друзья, которым обязательно нужно ее оказать, тогда и они – в случае необходимости – не оставят вас без своей поддержки и участия.

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