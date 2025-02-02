Гороскоп на 3 февраля для всех знаков Зодиака: день, когда обострится интуиция

Физическому труду необходимо предпочесть интеллектуальную деятельность, которая сегодня будет на подъеме.

Физическому труду необходимо предпочесть интеллектуальную деятельность, которая сегодня будет на подъеме.

Отношения между людьми – спокойные и уравновешенные, без злобы и агрессии, чем нужно воспользоваться для решения серьезных отношенческих проблем. Обострившаяся интуиция позволит найти правильный ответ на любой житейский – и профессиональный – вопрос, а также предсказать будущие события в своей и чужой жизни. Не стоит относиться к этой способности как к мракобесию, поскольку она – не более чем игра все подмечающего и анализирующего подсознания.

Овен

От работы над новыми – даже очень важными – проектами сегодня нужно отказаться, взамен рекомендуется вернуться к делам, отложенным в долгий ящик: сейчас сложатся благоприятные условия для их воплощения в жизнь.

Телец

Решив чего-то добиться от близкого человека, не переусердствуйте: сила вашего действия, согласно третьему закону Ньютона, можт оказаться равно силе противодействие, что даст вам противоположный результат.

Близнецы

Будьте внимательные к людям, которые сегодня войдут в ваш ближний круг: велика вероятность того, что он окажется вашим «близнецом»: ваша похожесть сделает вас друзьями на всю последующую жизнь.

Рак

Фирма, которая конкурирует с той, на которой вы работаете, может сделать попытку переманить вас к себе: хорошо подумайте, прежде чем променять шило на мыло, к тому же, важно помнить, что перебежчиков нигде не любят.

Лев

Разделите день на две части: первую его половину желательно посвятить работе – удастся решить все профессиональные вопросы быстро и без затруднений, а вторую – отдыху, лучше всего – встрече с друзьями.

Дева

Не стоит – даже в запале – желать зла кому-то из близких: возможно ваш эмоциональный посыл и достигнет цели, но – параллельно – он может разорвать и вашу энергетическую оболочку, а это серьезно ослабит вас.

Весы

Советы окружающих, коль скоро они решат вам их дать, можно выслушивать, но следовать им совершенно не обязательно – лучшим советчиком в этот день должна стать собственная интуиция.

Скорпион

Удачу, которая будет сопутствовать в это время как в профессиональной, так и в личной жизни, ни в коем случае нельзя упустить, такие счастливые во всех отношениях моменты случаются крайне редко.

Стрелец

Несмотря на начало рабочей недели, нынешний день желательно посвятить отдыху: накопившуюся усталость звезды рекомендуют «снять» … бездельем: чем меньше вы сегодня будете активничать, тем лучше для вас.

Козерог

Успешными обещают быть любые финансовые операции – можно подписывать важные договора и заключать серьезные сделки: нельзя упускать счастливую возможность хорошо заработать.

Водолей

День благоприятен для начала работы над новым перспективным проектом, который вы долгое время откладывали на потом: сегодня для работы сложатся максимально удачные обстоятельства.

Рыбы

Важный совет, который поможет вам сориентироваться с сложившейся – непростой – жизненной ситуации, вы получите от случайного знакомого, высказавшего его безотносительно вас – просто к слову придется.

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