Гороскоп на 3 июля для всех знаков Зодиака: день, когда нужно быть очень осторожными во всем

Морской пейзаж

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Однако хорошая новость состоит в том, что, придерживаясь рекомендованной звездами осторожности, можно избежать сопутствующим нынешним лунным суткам неприятностей. Очень важно избегать споров и ссор, не ввязываться конфликты — как с близкими, так и с посторонними людьми.

И бережно обращаться с деньгами, делая только самые необходимые покупки. Также очень важно — разумеется, если будет такая возможность — оставаться дома, делая работу удаленно.

Овен

С негативными мыслями, которые могут обеспокоить представителей вашего знака с самого утра, нужно бороться при помощи активных действий — причем, чем больше дел вы запланируете на этот день, тем лучше.

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Телец

Общение, к которому будут склонять вас окружающие, навязывая телефонные разговоры и переписку в мессенджерах, пользы не принесет, а время и энергию отберет, поэтому нужно, не стесняясь, отказаться от него.

Близнецы

Самое главное в общении с близкими людьми — сдерживать негативные эмоции, иначе существует вероятность, что они ответят вам тем же, и тогда обычная размолвка превратится в закономерный, но досадный конфликт.

Рак

Критика, которая может прозвучать в ваш адрес в этот день, не будет иметь под собой реальных оснований, поэтому не стоит принимать ее близко к сердцу: оставьте эти высказывания на совести тех, от кого она будет исходить.

Лев

Представителям знака важно быть осторожными при общении с людьми, которые предложат быструю и несложную подработку: скорее всего, вы будете иметь дело с мошенниками, решившими обогатиться за ваш счет.

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Дева

От любых — даже мелких и незначительных — финансовых операций, лучше отказаться: малейшая неточность или опечатка может привести к серьезным материальным убыткам, на которые вы вряд ли рассчитываете.

Весы

Нежелательно общаться с людьми, вызывающими у вас негативные эмоции, и, уж тем более, принимать от них подарки — их токсичная энергия негативно отразится на настроении, которое и так оставляет желать лучшего.

Скорпион

Не стоит давать поспешные и неосторожные обещания, которые вы заведомо не сможете выполнить: этим вы поставите себя в неудобное положение, выбраться из которого окажется не так просто, как кажется на первый взгляд.

Стрелец

Постарайтесь не принимать близко к сердцу придирки близких людей, которые сегодня могут цепляться к вам из-за каждой мелочи: возможно, они просто хотят привлечь к себе ваше внимание, которого им не хватает.

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Козерог

Важные решения, касающиеся личной жизни представителей знака, лучше перенести на другое время: сегодня можно поспешить и, в результате, сделать нечто такое, о чем впоследствии придется серьезно пожалеть.

Водолей

Общение с токсичными людьми необходимо сократить до минимума — негатив, который вы в результате гарантированно можете получить, отрицательно отразится как на моральном, так и на физическом здоровье.

Рыбы

В этот день особого вашего внимания потребуют самые уязвимые члены семьи — маленькие дети и пожилые родственники: постарайтесь провести с ними как можно больше времени, сейчас они нуждаются в этом как никогда.

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