Гороскоп на 3 июля для всех знаков Зодиака: день слабости и апатии

День, когда почти все ощущают слабость, апатию и нежелание что-либо делать: все – как в прямом, так и в переносном смысле – валится из рук.
Луна постепенно убывает и лишает людей энергии, которая необходима для элементарных бытовых действий, не говоря уже о серьезных профессиональных свершениях. Не стоит заставлять себя работать "через не хочу", лучше сбавить обороты и позволить себе отдохнуть – благо, на календаре суббота.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 3 июля для Овнов
День неудачен для бизнеса и старта новых проектов – необходимо сосредоточиться на мелких бытовых хлопотах, а в свободное время погулять на свежем воздухе или поиграть с детьми.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 3 июля для Тельцов
Не стоит выяснять отношения с близким человеком – расставить все точки над "и" все равно не удастся, зато разрушить то, что строилось годами, можно будет легко – нежелательно до этого доводить.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 3 июля для Близнецов
День, когда нужно избегать знакомств: новые люди, скорее всего, стремятся войти в вашу жизнь, чтобы воспользоваться вашими связями в корыстных целях – построить с ними долговременные отношения не получится.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 3 июля для Раков
Необходимо следить не только за своими словами и делами, но и за мыслями: неожиданно для вас они могут материализоваться, что может не порадовать, а огорчить.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 3 июля для Львов
Нежелательно сегодня иметь дела с деньгами – любые финансовые операции, за исключением самых необходимых покупок, грозят серьезными потерями, поэтому лучше перенести их на другое время.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 3 июля для Дев
Сегодня очень важно держать под контролем свои слабости и желания: так, решив съесть небольшой кусочек тортика, вы не сумеете остановиться и позволите себе гораздо больше, о чем впоследствии будете жалеть.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 3 июля для Весов
В чужих конфликтах предпочтительно занять позицию наблюдателя: активное участие заставит выбрать одну из сторон, что, в свою очередь, может привести к серьезному конфликту со второй стороной.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 3 июля для Скорпионов
Не стоит никому давать советы, даже если вас о них попросят: велика вероятность неприятного развития событий: у человека, последовавшего ему, что-то пойдет не так, а виноваты окажетесь вы.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 3 июля для Стрельцов
Общаясь со знакомыми – и особенно незнакомыми – людьми необходимо сдерживать эмоции, которые будут бурлить внутри, иначе неприятностей не миновать, а еще лучше сегодня вообще ни с кем не разговаривать.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 3 июля для Козерогов
День, когда необходимо тщательно следить за словами, а иначе сказанные под влиянием случайной эмоции, они могут привести к серьезному конфликту с близким и дорогим человеком.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 3 июля для Водолеев
Поскольку сегодня вы можете почувствовать общий упадок сил, обусловленный ослаблением иммунитета, рекомендуется отказаться от искусственных способов поднять настроение – прежде всего алкоголя.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 3 июля для Рыб
Нежелательно быть чересчур откровенными с малознакомыми людьми – велика вероятность выболтать тайны, которыми вы не готовы делиться ни с кем, так что лучше не отрывать никому душу.
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