Гороскоп на 3 июля для всех знаков Зодиака: день слабости и апатии

Гороскоп на 3 июля для всех знаков Зодиака: день слабости и апатии

День, когда почти все ощущают слабость, апатию и нежелание что-либо делать: все – как в прямом, так и в переносном смысле – валится из рук.

Луна постепенно убывает и лишает людей энергии, которая необходима для элементарных бытовых действий, не говоря уже о серьезных профессиональных свершениях. Не стоит заставлять себя работать "через не хочу", лучше сбавить обороты и позволить себе отдохнуть – благо, на календаре суббота.

Овен (21.03 – 20.04)

Credits

Гороскоп на 3 июля для Овнов

День неудачен для бизнеса и старта новых проектов – необходимо сосредоточиться на мелких бытовых хлопотах, а в свободное время погулять на свежем воздухе или поиграть с детьми.

Телец (21.04 – 21.05)

Credits

Гороскоп на 3 июля для Тельцов

Не стоит выяснять отношения с близким человеком – расставить все точки над "и" все равно не удастся, зато разрушить то, что строилось годами, можно будет легко – нежелательно до этого доводить.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Credits

Гороскоп на 3 июля для Близнецов

День, когда нужно избегать знакомств: новые люди, скорее всего, стремятся войти в вашу жизнь, чтобы воспользоваться вашими связями в корыстных целях – построить с ними долговременные отношения не получится.

Рак (22.06 – 22.07)

Credits

Гороскоп на 3 июля для Раков

Необходимо следить не только за своими словами и делами, но и за мыслями: неожиданно для вас они могут материализоваться, что может не порадовать, а огорчить.

Лев (23.07 – 21.08)

Credits

Гороскоп на 3 июля для Львов

Нежелательно сегодня иметь дела с деньгами – любые финансовые операции, за исключением самых необходимых покупок, грозят серьезными потерями, поэтому лучше перенести их на другое время.

Дева (22.08 – 23.09)

Credits

Гороскоп на 3 июля для Дев

Сегодня очень важно держать под контролем свои слабости и желания: так, решив съесть небольшой кусочек тортика, вы не сумеете остановиться и позволите себе гораздо больше, о чем впоследствии будете жалеть.

Весы (24.09 – 23.10)

Credits

Гороскоп на 3 июля для Весов

В чужих конфликтах предпочтительно занять позицию наблюдателя: активное участие заставит выбрать одну из сторон, что, в свою очередь, может привести к серьезному конфликту со второй стороной.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Credits

Гороскоп на 3 июля для Скорпионов

Не стоит никому давать советы, даже если вас о них попросят: велика вероятность неприятного развития событий: у человека, последовавшего ему, что-то пойдет не так, а виноваты окажетесь вы.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Credits

Гороскоп на 3 июля для Стрельцов

Общаясь со знакомыми – и особенно незнакомыми – людьми необходимо сдерживать эмоции, которые будут бурлить внутри, иначе неприятностей не миновать, а еще лучше сегодня вообще ни с кем не разговаривать.

Козерог (22.12 – 20.01)

Credits

Гороскоп на 3 июля для Козерогов

День, когда необходимо тщательно следить за словами, а иначе сказанные под влиянием случайной эмоции, они могут привести к серьезному конфликту с близким и дорогим человеком.

Водолей (21.01 – 18.02)

Credits

Гороскоп на 3 июля для Водолеев

Поскольку сегодня вы можете почувствовать общий упадок сил, обусловленный ослаблением иммунитета, рекомендуется отказаться от искусственных способов поднять настроение – прежде всего алкоголя.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Credits

Гороскоп на 3 июля для Рыб

Нежелательно быть чересчур откровенными с малознакомыми людьми – велика вероятность выболтать тайны, которыми вы не готовы делиться ни с кем, так что лучше не отрывать никому душу.

Читайте также: Это к деньгам: астрологи рассказали, какие приметы обещают богатство

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку