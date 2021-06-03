Гороскоп на 3 июня для всех знаков Зодиака: день, когда каждое слово будет на вес золота

День, когда особое значение приобретают слова – они могут повлиять не только на отношения с людьми, но и жизнь в целом.

Самым серьезным образом неосторожные высказывания отразятся на финансовом положении: опасным могут быть как резкость и грубость в отношении начальства или деловых партнеров, от которых зависит прибыль, так и шутки или необдуманные фразы, касающиеся денег – свое благосостояние очень легко сглазить.

Овен (21.03 – 20.04)

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Гороскоп на 3 июня для Овнов

Не стоит ни при каких условиях отступать от принятого ранее решения: сегодня такой поступок может показаться логичным и даже необходимым, но спустя короткое время вы, скорее всего, о нем пожалеете.

Телец (21.04 – 21.05)

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Гороскоп на 3 июня для Тельцов

Постарайтесь держать свои эмоции под контролем, в противном случае вы можете испортить отношения с начальством и коллегами, что негативно скажется и на карьере, и на материальном положении.

Близнецы (22.05 – 21.06)

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Гороскоп на 3 июня для Близнецов

Свидание с близким человеком лучше перенести на другой день: в ходе его даже незначительная ссора может перерасти в серьезный конфликт, выйти из которого без потерь удастся далеко не всем.

Рак (22.06 – 22.07)

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Гороскоп на 3 июня для Раков

Упадок сил, который вы можете почувствовать в это время, будет вызван не усталостью, а ослаблением иммунитета: лучшие способы усилить его – поездка к морю или хотя бы длительные прогулки на свежем воздухе.

Лев (23.07 – 21.08)

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Гороскоп на 3 июня для Львов

Во избежание выговоров от непосредственного начальства на работе сегодня необходимо заниматься только своими непосредственными обязанностями, не стоит также проявлять инициативу и тратить время на разговоры.

Дева (22.08 – 23.09)

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Гороскоп на 3 июня для Дев

Единственный способ не попасть под влияние мошенников и не стать их жертвой – не общаться с людьми, которых вы не знаете, а потому и представить себе не можете, чего от них ожидать.

Весы (24.09 – 23.10)

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Гороскоп на 3 июня для Весов

Мнение по поводу той или иной ситуации, с которой вы столкнетесь в этот день, лучше оставить при себе – людям, которые окажутся в ней задействованными, могут высказать вам свое недовольство.

Скорпион (24.10 – 22.11)

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Гороскоп на 3 июня для Скорпионов

Поведение людей, которых, как вам казалось, вы знаете лучше, чем самих себя, могут удивить и озадачить вас – будьте готовить к тому, что они сделают нечто такое, чего вы от них никак не ожидаете.

Стрелец (23.11 – 21.12)

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Гороскоп на 3 июня для Стрельцов

Не позволяйте никому садиться вам на голову и делать за кого бы то ни было его работу – лучше относиться к вам этот человек все равно не станет, зато с удовольствием обсудит – и осудит – вас за глаза.

Козерог (22.12 – 20.01)

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Гороскоп на 3 июня для Козерогов

Не стоит вмешиваться в чужие конфликты, принимая сторону кого-то из сорящихся: его оппоненту это может настолько сильно не понравиться, что вы рискуете всерьез и надолго стать для него врагом.

Водолей (21.01 – 18.02)

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Гороскоп на 3 июня для Водолеев

Необходимо избегать конфликтов, к которым вас сегодня будет подталкивать зреющая внутри агрессия, их результат может оказаться непредсказуемым, да и на вашу собственную психику они повлияют не лучшим образом.

Рыбы (19.02 – 20.03)

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Гороскоп на 3 июня для Рыб

День неблагоприятен для решения деловых вопросов – в этом смысле все равно ничего не будет ладиться, поэтому лучше посвятить время рутинным делам: они могут показаться нудными, но без них не обойтись.

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