Гороскоп на 3 марта для всех знаков Зодиака: день, когда нужно контролировать чувства

День, когда чувства должны находиться под контролем логики и разума: образно говоря, сегодня сердцу вполне можно приказать.

Сделать это необходимо для того, чтобы под влиянием неуправляемых эмоций не натворить дел, за которые впоследствии может быть стыдно. Также не только можно, но и нужно сострадать другим людям и заниматься благотворительностью: чем больше добра человек сделает сегодня, тем больше по-настоящему хороших событий произойдет в ближайшее время в его жизни.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 3 марта для Овнов

Не отказывайте близкому другу в откровенном разговоре: даже если вы будете очень заняты, постарайтесь выкроить время и выслушайте человека, который нуждается в вашем внимании и совете.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 3 марта для Тельцов

Делая добрые дела, не ожидайте ответной благодарности, в противном случае ваш поступок будет не благотворительностью, а взаимовыгодной сделкой, что никак не вписывается в понятие о бескорыстной помощи.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 3 марта для Близнецов

Важный вопрос, который волнует вас в последнее время, необходимо обратить… к себе самим: сегодня внутренний голос может дать представителям знака поистине ценный совет, поэтому стоит доверять ему.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 3 марта для Раков

День благоприятен для того, чтобы делиться своим душевным теплом с другими – его от этого не станет меньше, напротив, "колодец" вашей души от этого только пополнится позитивными эмоциями.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 3 марта для Львов

Представителям вашего знака необходимо как можно чаще, образно говоря, снимать с головы корону и анализировать свое поведение, которое не всегда бывает безупречным – такой подход поможет скорректировать его.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 3 марта для Дев

Подумайте о том, что хорошего вы можете сделать для окружающих – например, посетить детский дом, пансионат для престарелых или приют для животных: возможно, опека над их обитателями войдет у вас в привычку.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 3 марта для Весов

Если за последнее время вы совершили ряд ошибок – как профессионального, так и личного свойства, самое время приступить к их исправлению: заблуждаются все, главное, признать, что были неправы.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 3 марта для Скорпионов

Отношения с близким человеком могут выйти на новый уровень, особенно если вы не постесняетесь проявить инициативу и сделаете первый шаг, признавшись ему в своих чувствах.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 3 марта для Стрельцов

Чувствуя свою вину перед другим человеком, признайтесь ему в своей ошибке, но ни в коем случае не занимайтесь самокритикой и уж тем более самобичеванием – зачем своими руками понижать свою самооценку?

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 3 марта для Козерогов

Представителям вашего знака необходимо отвлечься от выполняемой в данный момент работы и помочь тем, кто будет нуждаться в вашем содействии – например, более молодому и неопытному коллеге.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 3 марта для Водолеев

Главный ваш враг сегодня – сидячий образ жизни: при малейшей возможности нужно вставать и делать хотя бы небольшие упражнения, а еще лучше – выходить гулять на улицу или заниматься спортом.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 3 марта для Рыб

День – разумеется, по возможности – необходимо посвятить отдыху: следующая неделя для представителей вашего знака обещает быть плодотворной в профессиональном смысле, а значит, надо подкопить сил.

Читайте также: