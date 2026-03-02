Гороскоп на 3 марта для всех знаков Зодиака: день, когда от нас зависит позитивными или нет будут перемены

Деревья на фоне неба / © www.credits

Реклама

Тем не менее, наравне с позитивными переменами могут произойти и негативные: любому добру в это время может противостоять усилившееся — можно даже сказать, оперившееся — зло, силу которого нельзя не учитывать.

Особенно важно прислушиваться к негативу внутри себя, поскольку в это время каждый из нас может «полем битвы» между позитивом и негативом, и только от нас самих зависит, что в результате одержит победу.

Овен

Сегодня — впрочем, как и всегда — самое главное для вас — держать себя в руках, не поддаваясь на провокации окружающих, в которых, скорее всего, не будет недостатка — вскоре вы поблагодарите себя за выдержку.

Реклама

Телец

Самая важная задача для представителей знака — удержать себя в рамках разумного, не поддаваясь разного рода соблазнам, которые на некоторое время могут вывести вас из состояния готовности к эффективной работе.

Близнецы

Не стоит обижаться на близких людей, которые, как вам покажется, поступят по отношению к вас не самым благородным образом: возможно, нужно вспомнить о том, что они — живые люди, а, значит, могут ошибаться.

Рак

Профессиональные успехи, которых вы достигли на данный момент, легко могут вскружить вам голову, а это поставит под вопрос отношения с близкими и любимыми людьми -–не стоит уж очень сильно задрать нос.

Лев

Самое главное для представителей вашего знака — сохранять спокойствие в любой ситуации, поскольку только там вы сможете сохранить контроль — как над жизнью в целом, так и над самими собой, что для вас не менее важно.

Реклама

Дева

Встреча с человеком, который некоторое время назад играл серьезную роль в жизни представителей знака, скорее всего, будет неслучайной — стоит подумать над тем, для чего судьба вам ее устроила, и сделать выводы.

Весы

Обстоятельства нынешнего — во всех отношениях непростого — дня представляют опасность только для тех, за кем у судьбы числятся какие-то грехи, остальным можно успокоиться и не переживать по этому поводу.

Скорпион

Представителем знака звезды настоятельно рекомендуют провести день в одиночестве, если же — по понятным причинам — в начале недели такой возможности не будет, нужно хотя бы поменьше общаться с окружающими.

Стрелец

Несмотря на обстоятельства, которые будут казаться вполне спокойными и благоприятными, полностью терять бдительность все же не следует — ситуация слишком нестабильна, так что доля осторожности не помешает.

Реклама

Козерог

Комплекс вины, который попытается вам внушить кто-то из окружающих, не имеет ничего общего с действительностью, поэтому не стоит принимать его во внимание — скорее всего, вашими чувствами просто манипулируют.

Водолей

Не стоит никому мстить, даже если для этого сложатся максимально благоприятные обстоятельства, а человек действительно в чем-то виноват перед вами: лучше отстраниться и посмотреть, к чему приведет ситуация.

Рыбы

Решив перейти на новое место работы или смениь сферу деятельности, прислушивайтесь только к свои желаниям и стремлениям — мнение других людей должно иметь только совещательный голос, но не более того.

Читайте также: