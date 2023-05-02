Гороскоп на 3 мая для всех знаков Зодиака: день, когда придется сделать важные выводы

День, когда необходимо тщательно проанализировать все факторы своей жизни, взвесив каждое свое действие последнего времени.

Из этих раздумий придется сделать важные выводы относительно того, что – в профессиональном плане или личных отношениях – нужно продолжать дальше, а что, возможно, имеет смысл завершить, поставив точки над "и". Нельзя принимать решения – даже не очень важные – в спешке: учесть все доводы за и против не удастся, а значит, ошибка неизбежна.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 3 мая для Овнов

Любое дело, начатое сегодня, необходимо доводить до конца: велика вероятность того, что, бросив работу на полпути, вы уже никогда к ней не вернетесь, а значит, окажется, что вы даром потратили время и силы.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 3 мая для Тельцов

Судьба предоставит вам редкий профессиональный шанс, но помните, что даром сегодня ничего получить не удастся – на результат придется поработать, так что главное сегодня – не лениться.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 3 мая для Близнецов

Сегодня вы можете изменить свою жизнь к лучшему, но главное в этой ситуации – что вы в результате хотите получить: если метаться из стороны в сторону, желая то одного, то другого, останешься ни с чем.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 3 мая для Раков

Велика вероятность столкновения с агрессивно настроенными людьми: лучший способ выйти из него без потерь – не реагировать на их выпады, в противном случае они будут распаляться все больше и больше.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 3 мая для Львов

День благоприятен для того, чтобы перейти от слов к делу, причем не столько в профессиональном, сколько в личном плане: если любите человека, который вас не замечает, действуйте – привлекайте к себе его внимание.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 3 мая для Дев

Звезды дают вам полный карт-бланш – вы сами можете выбрать, какими делами заниматься: завершать старые или начинать новые – определитесь с тем, что для вас важнее, и работайте без промедления.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 3 мая для Весов

День благоприятен для решения любых финансовых вопросов, поэтому, если существует такая необходимость, нужно действовать, не откладывая на потом – уже завтра обстоятельства изменятся, и не лучшим образом.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 3 мая для Скорпионов

Сегодня важно позаботиться не о других, а о себе: вспомните, как давно вы отдыхали или проходили профилактический медицинский осмотр – организм с благодарностью откликнется на уход за ним.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 3 мая для Стрельцов

Поставленной цели смогут достичь только те, кто будет уверен в своих силах на все сто процентов: малейшее сомнение – и дело можно считать проваленным, так что верьте в себя, тогда и действовать будет легко.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 3 мая для Козерогов

Если вам необходимо встретиться с недоброжелательно настроенным человеком, сегодня можно делать это смело: как правда, так и жизненные обстоятельства на вашей стороне, так что никто ничего не сможет вам сделать.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 3 мая для Водолеев

Поставив перед собой цель, необходимо двигаться к ней – сама она к вам точно не придет, поэтому сегодня звезды рекомендуют сделать первый – решительный – шаг, а дальше все пойдет как по маслу.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 3 мая для Рыб

Мечтая о будущем, не скромничайте: чем смелее будут ваши грезы, тем больше шансов на то, что они станут реальностью, так что запрашивайте по максимуму – результат вас порадует.

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