Гороскоп на 3 мая для всех знаков Зодиака: день, когда силы будут на исходе

День, когда силы – как моральные, так и физические – находятся на исходе, и это необходимо учитывать в повседневной деятельности.

Так, если будет такая возможность – а ее в финале недели исключать нельзя – желательно посвятить это время отдыху или хотя бы легкой работе, при которой не придется напрягаться, расходуя драгоценную энергию. Важно также обращать внимание на знаки, которые будет посылать Вселенная – в них будут содержаться важные советы и подсказки.

Овен

Решив вмешаешься в чужие личные дела, подумайте о том, все ли в порядке с вашими – возможно, стоит сначала разобраться с ней, а уж потом советовать другим, а уж тем более – поучать их.

Телец

Соблазн потратить деньги на что-нибудь ненужное будет велик, но поддаваться ему не стоит: лучше собрать деньги на серьезное приобретение, без которого так трудно обходиться в хозяйстве.

Близнецы

На работе не стоит выделяться из общей массы сотрудников – держитесь в тени, так легче будет не попасться под горячую руку начальства и не получить – заслуженный, а скорее всего, незаслуженный – нагоняй.

Рак

День необходимо провести в тишине и покое, лучше всего – дома, тем более что такое времяпрепровождение – когда можно что-то делать по хозяйству, убирать и готовить – является для вас любимым.

Лев

Получить ответ на важный вопрос, который давно не получается решить, можно будет во сне: главное, правильно истолковать символы, которое вы в нем увидите, хотя для этого придется приложить усилия.

Дева

День не только можно, но и нужно посвятить своему любимому занятию: хобби и успокоит, и расслабит, и порадует, а положительные эмоции вам сейчас особенно необходимы.

Весы

День, когда необходимо найти срединную точку между активными действиями и полным ничегонеделанием, только так вы сможете все успеть, но при этом не утомиться, а аккумулировать энергию.

Скорпион

От желания учить кого бы то ни было жизни необходимо отказаться – в ответ вы можете услышать замечание о том, что и сами не являетесь идеальным человеком и примером для подражания.

Стрелец

Не стоит приступать к реализации новых проектов – благоприятное время для них пока еще не наступило, лучше сосредоточиться на рутинных домашних хлопотах, которые за вас никто не сделает.

Козерог

От активности и энтузиазма, которые вам сегодня захочется проявить, сегодня лучше отказаться – то, что получится в результате, не будет стоить потраченных усилий, так что лучше действовать, не торопясь.

Водолей

Не стоит навязывать другим людям свою точку зрения, даже если она будет казаться вам единственно правильной: оставьте собеседнику, кем бы он ни был, право на его собственное мнение.

Рыбы

Осуждать кого бы то ни было не стоит всегда, но сегодня – особенно: может случиться так, что в ближайшее время жизнь – как будто бы в отместку! – поставит вас в ситуацию, в которой оказался тот, кого вы судите.

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