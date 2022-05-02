Гороскоп на 3 мая для всех знаков Зодиака: день переоценки ценностей и жизненных перемен

День, когда человек может понять о себе что-то важное – то, что было скрыто от внутреннего взора и о чем до сих пор он мог только догадываться.
День, когда человек может понять о себе что-то важное – то, что было скрыто от внутреннего взора и о чем до сих пор он мог только догадываться.
Как правило, катализатором этого процесса становится какое-то событие – необязательно значимое, но поворачивающее человека лицом к самому себе – не вовне, как обычно, а внутрь его души. Происходящая в результате переоценка ценностей часто влечет за собой существенные – и осознанные – жизненные перемены.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 3 мая для Овнов
Особое внимание нужно обратить на сны, которые вы увидите нынешней ночью: в них – с большой долей вероятности – будет содержаться подсказка относительно того, как правильно поступить в непростой ситуации.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 3 мая для Тельцов
Настроение у вас сегодня оставит желать лучшего, но не стоит делать его заложником своих родных и друзей, ведь они – из-за хорошего к вам отношения – не смогут ответить аналогичным образом.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 3 мая для Близнецов
Причиной нервного срыва и, как следствие, эмоционального "взрыва" может стать любое, даже незначительное – событие, поэтому необходимо тщательно контролировать свое поведение.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 3 мая для Раков
Чего вам сегодня категорически не стоит делать, так это грубить окружающим: во-первых, вы не умеете этого делать, а во-вторых, такое поведение может вызвать нежелательные – негативные – последствия.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 3 мая для Львов
Энергию, которую вы сегодня получите от звезд, необходимо расходовать с умом: не стоит тратить весь ее запас на первое попавшееся дело – лучше равномерно распределить силы на весь день.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 3 мая для Дев
Очередная – незначительная – профессиональная неудача, которая вероятна сегодня, вполне может повлечь за собой желание бросить работу над этим проектом: звезды предостерегают вас от такого – преждевременного – шага.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 3 мая для Весов
Негативные эмоции сегодня может вызвать любой человек, включая родных и друзей: не стоит с ними ссориться – уже завтра ваше настроение изменится в лучшую сторону, а отношения окажутся надолго испорченными.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 3 мая для Скорпионов
Воздержитесь от едких замечаний в адрес других людей, даже если они покажутся вам остроумными: объект ваших шуток может не оценить ваше чувство юмора и обидеться всерьез и надолго.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 3 мая для Стрельцов
Амплитуда перепадов вашего настроения может колебаться от раздражения и гнева до равнодушия и апатии: чтобы не "посадить" себе нервную систему, старайтесь сохранять хотя бы минимум спокойствия.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 3 мая для Козерогов
События нынешнего дня могут открыть вам неприятную правду о человеке, которого вы до сих пор считали если не другом, то приятелем: смиритесь с этим открытием – как говорится, дело житейское.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 3 мая для Водолеев
Если у вас существует давний, затянувшийся конфликт с кем-либо, сегодня не лучшее время для его урегулирования: все, скорее всего, сложится с точностью до наоборот, поэтому помиритесь вы нескоро.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 3 мая для Рыб
Вы едва ли не единственный знак, которому сегодняшний день принесет только хорошее: так, вам удастся выполнить огромный объем работы, что порадует не только вас самих, но и ваше непосредственное начальство.
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