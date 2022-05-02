Гороскоп на 3 мая для всех знаков Зодиака: день переоценки ценностей и жизненных перемен

Гороскоп на 3 мая для всех знаков Зодиака: день переоценки ценностей и жизненных перемен

День, когда человек может понять о себе что-то важное – то, что было скрыто от внутреннего взора и о чем до сих пор он мог только догадываться.

День, когда человек может понять о себе что-то важное – то, что было скрыто от внутреннего взора и о чем до сих пор он мог только догадываться.

Как правило, катализатором этого процесса становится какое-то событие – необязательно значимое, но поворачивающее человека лицом к самому себе – не вовне, как обычно, а внутрь его души. Происходящая в результате переоценка ценностей часто влечет за собой существенные – и осознанные – жизненные перемены.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 3 мая для Овнов

Особое внимание нужно обратить на сны, которые вы увидите нынешней ночью: в них – с большой долей вероятности – будет содержаться подсказка относительно того, как правильно поступить в непростой ситуации.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 3 мая для Тельцов

Настроение у вас сегодня оставит желать лучшего, но не стоит делать его заложником своих родных и друзей, ведь они – из-за хорошего к вам отношения – не смогут ответить аналогичным образом.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 3 мая для Близнецов

Причиной нервного срыва и, как следствие, эмоционального "взрыва" может стать любое, даже незначительное – событие, поэтому необходимо тщательно контролировать свое поведение.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 3 мая для Раков

Чего вам сегодня категорически не стоит делать, так это грубить окружающим: во-первых, вы не умеете этого делать, а во-вторых, такое поведение может вызвать нежелательные – негативные – последствия.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 3 мая для Львов

Энергию, которую вы сегодня получите от звезд, необходимо расходовать с умом: не стоит тратить весь ее запас на первое попавшееся дело – лучше равномерно распределить силы на весь день.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 3 мая для Дев

Очередная – незначительная – профессиональная неудача, которая вероятна сегодня, вполне может повлечь за собой желание бросить работу над этим проектом: звезды предостерегают вас от такого – преждевременного – шага.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 3 мая для Весов

Негативные эмоции сегодня может вызвать любой человек, включая родных и друзей: не стоит с ними ссориться – уже завтра ваше настроение изменится в лучшую сторону, а отношения окажутся надолго испорченными.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 3 мая для Скорпионов

Воздержитесь от едких замечаний в адрес других людей, даже если они покажутся вам остроумными: объект ваших шуток может не оценить ваше чувство юмора и обидеться всерьез и надолго.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 3 мая для Стрельцов

Амплитуда перепадов вашего настроения может колебаться от раздражения и гнева до равнодушия и апатии: чтобы не "посадить" себе нервную систему, старайтесь сохранять хотя бы минимум спокойствия.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 3 мая для Козерогов

События нынешнего дня могут открыть вам неприятную правду о человеке, которого вы до сих пор считали если не другом, то приятелем: смиритесь с этим открытием – как говорится, дело житейское.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 3 мая для Водолеев

Если у вас существует давний, затянувшийся конфликт с кем-либо, сегодня не лучшее время для его урегулирования: все, скорее всего, сложится с точностью до наоборот, поэтому помиритесь вы нескоро.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 3 мая для Рыб

Вы едва ли не единственный знак, которому сегодняшний день принесет только хорошее: так, вам удастся выполнить огромный объем работы, что порадует не только вас самих, но и ваше непосредственное начальство.

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