Гороскоп на 3 ноября для всех знаков Зодиака: день благоприятный для восстановления справедливости

День позитивной энергетики, когда активными и деятельными становятся даже самые ленивые и бездеятельные люди.

Можно – и нужно! – заниматься делами, которые требуют упорства и решительности. Время также благоприятно для восстановления справедливости: если кого-то незаслуженно обидели, необходимо за него заступиться, тогда и защитнику в подобном случае обязательно придут на помощь

Овен

День благоприятен для деловых переговоров: партнеры прислушаются к вашим доводам, сочтя их убедительными, и одобрят ваш план действий, а возможно, и помогут вам достичь поставленной цели.

Телец

Насколько бы важными и серьезными ни были дела, которыми вы занимаетесь, помните, что чувство юмора никогда не бывает лишним – напротив, оно помогает легко справляться со сложными задачами.

Близнецы

Нежелательно распылять силы на множество мелких дел, лучше сосредоточиться на одном, но крупном и важном, а все остальное перенести на другой день, а возможно, и неделю.

Рак

Ложь в отношениях с окружающими нежелательна всегда, но сегодня – особенно: ваш обман будет почти сразу же обнаружен, а вы, совершенно того не желая, попадете в неприятное и щекотливое положение.

Лев

Лучший способ сделать работу максимально качественно – думать не о конечном результате, а о самом процессе: это позволит снизить важность своих действий, а значит, максимально оптимизировать процесс.

Дева

Достичь серьезной профессиональной цели смогут только те, кто умеет работать в команде: как известно, один в поле не воин, поэтому нужно собирать свою команду и делегировать полномочия коллегам.

Весы

Сегодня вы – в силу присущих вам дипломатических качеств – сможете найти общий язык с любым, даже самым несговорчивым собеседником, причем это особенно важно в личных, а не профессиональных отношениях.

Скорпион

День, несмотря на финал недели, благоприятен для начала сложных дел, которые могут показаться вам неподъемными: помните, что даже самая длинная дорога начинается с первого – зачастую небольшого – шага.

Стрелец

Необходимо вспомнить о том, что свои способности нельзя скрывать от окружающих людей и мира в целом, и проявить качества, которые даны вам родителями и природой: результаты по-хорошему удивят всех.

Козерог

Подработка, которую вам могут предложить в этот день, с большой долей вероятности окажется очень выгодной как в материальном, так и в карьерном плане – возможно, со временем она станет новым местом работы.

Водолей

Не стоит ни с кем делиться своими профессиональными – и особенно личными – планами: такое явление, как сглаз, пока еще никто не отменял, так что – пока они не осуществлены – держите язык за зубами.

Рыбы

День благоприятен для общения с близкими людьми – прежде всего это касается детей и пожилых родственников, но остальных тоже не следует оставлять без внимания – они в нем нуждаются.

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