Гороскоп на 3 октября для всех знаков Зодиака: день, когда большое значение имеют сны

День благоприятен для активных действий, направленных на преображение – как окружающего пространства вообще, так и своей жизни – в частности.
Браться можно только за те дела и проекты, которые могут принести хотя бы небольшую пользу, от вредоносных идей сегодня – впрочем, как и всегда – необходимо отказаться, до добра они не доведут. Большое значение имеют сны – в них будет содержаться подсказка о том, чем человеку необходимо заняться в первую очередь.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 3 октября для Овнов
Необходимо обращать внимание на знаки, которые в это время будет посылать вам подсознание – они могут принять самую неожиданную форму, но этот совет окажется вам как нельзя кстати.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 3 октября для Тельцов
Сколько бы времени ни прошло с того времени, как вы обидели близкого вам человека, извиниться перед ним никогда не поздно, тем более что сегодня он охотно пойдет вам навстречу и помирится с вами.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 3 октября для Близнецов
Встреча с человеком из прошлого позволит вам вспомнить о важных моментах из вашей жизни, которые натолкнут вас на мысль о том, как решить проблему, которая существует в ней сейчас.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 3 октября для Раков
Финансовое предложение, которое вы можете получить сегодня, окажется на редкость выгодным, поэтому не стоит отказываться от него, не раздумывая: если вы дадите себе время на размышление, решение будет положительным.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 3 октября для Львов
Звезды советуют вам сегодня быть добрее к людям: войдя в положение другого человека, вы поймете, почему он действовал так, а не иначе, и осознаете, что ссориться и обижаться не стоило.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 3 октября для Дев
Не стоит обращать внимания на недоразумения в отношениях с близким человеком: конфликты бывают у всех, но дело не в них, а в том, умеют ли – и хотят ли – партнеры находить пути к примирению.
Весы (24.09 – 23
.10)
Гороскоп на 3 октября для Весов
День благоприятен для жизненных перемен, особенно если вы давно раздумывали над их необходимостью: сегодня можно – и нужно – делать первый и самый важный шаг на этом пути.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 3 октября для Скорпионов
Урегулировать недоразумения, возникшие в отношениях с близким человеком, можно только при условии искренности и честности – желая что-то скрыть, вы только загоните конфликт вглубь.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 3 октября для Стрельцов
Решая важную профессиональную задачу, вспомните о людях, которые когда-то уже помогали вам достичь поставленной цели – вне всякого сомнения они и сегодня придут к вам на помощь по первому зову.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 3 октября для Козерогов
Поскольку вы не очень любите большие и шумные компании, для вас не составит особой сложности провести некоторое количество времени в одиночестве – разумеется, занимаясь любимой работой.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 3 октября для Водолеев
Не стоит игнорировать человека, который захочет извиниться за нанесенную ранее обиду: какой бы сильной они ни была, дайте ему шанс раскаяться, а себя освободите от связанной с ней моральной тяжести.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 3 октября для Рыб
Общаясь с людьми – как близкими, так и не очень – старайтесь быть максимально этичными и дипломатичными, старайтесь обходить острые углы, которые не избежать в серьезном разговоре.
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