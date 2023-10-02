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Гороскоп на 3 октября для всех знаков Зодиака: день, когда на каждом шагу может ждать обман

Автор
Мила КоролеваМила Королева
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Гороскоп на 3 октября для всех знаков Зодиака: день, когда на каждом шагу может ждать обман

Гороскоп на 3 октября для всех знаков Зодиака / Фото: Credits

День, когда обман и подвох может ожидать человека на каждом шагу – причем, ожидать их можно как от врагов, так и от друзей. 

Негативное влияние на нас могут оказать даже самые близкие, любимые и во всех отношениях позитивные люди. Их вины в этом нет – таким образом в этот день действуют лунные энергии. Бояться их не стоит, а вот проявить разумную осторожность не только можно, но и нужно: общение с окружающими нужно сократить до минимума, а стены своего дома покидать только в случае крайне необходимости. 

Овен 

Велика вероятность того, что близкий человек захочет задеть вас за живое, сказав что-то неприятное: отнеситесь к его поведению с пониманием – он и сам не рад будет тому, что – под влиянием Луны – так себя ведет. 

Телец 

День, когда особенно важно держать эмоции под контролем: выйдя из себя, трудно будет «вернуться» обратно, а результат может стать ссора с лучшим другом, чего вы впоследствии себе не простите. 

Близнецы 

Выяснение отношений с близким человеком лучше перенести на другой день – сегодня вам вряд ли удастся доказать свою правоту, а, значит, ссора, выход из которой окажется сложным, вам обеспечена. 

Рак 

Свободное время звезды рекомендуют вам посвятить – наведению порядка в доме – так вы не только наведете лоск, но и улучшите энергетику своего жилья, особенно если избавить от вещей, которыми давно не пользуетесь. 

Лев 

Получив предложение хорошо заработать, ничего для этого не делая, нужно хорошо подумать, прежде чем давать согласие – слишком велика вероятность потерять, а не приобрести, что вас вряд ли порадует. 

Дева 

Необходимо отказаться от любых – даже самых незначительных – финансовых операций: велика вероятность ошибки, которая вместо ожидаемой прибыли приведет к досадным потерям. 

Весы 

Самокритика сегодня окажется не только бесполезной, но и откровенно вредной, поскольку нанесет серьезный удар по самооценке, поэтому, если вы хотите добиться чего-то в профессии или личной жизни, откажитесь от нее. 

Скорпион 

Избегайте общения с токсичными людьми: пытаясь подпитаться вашей энергией, они могут спровоцировать вас на некрасивые действия, которых вы впоследствии будете стыдиться. 

Стрелец 

Не стоит ни с кем делиться своими планами – особенно это касается профессиональной сферы, если, конечно, вы не хотите, чтобы они использовали ваши идеи для собственного карьерного роста. 

Козерог 

От принятия важных жизненных решений сегодня лучше отказаться: вы можете неверно просчитать результаты, к которым приведут ваши действия, а, значит, совершите серьезную – и обидную – ошибку. 

Водолей 

Рекомендуется отказаться от общения с людьми из прошлого – кроме негатива, от которого вы пытались избавиться, разорвав с ними отношения, оно ничего больше не принесет. 

Рыбы 

Важно уделить внимание пожилым родственникам, о существовании которых вы в последнее время как будто бы позабыли, а они сейчас особенно сильно нуждаются в общении с вами. 

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Дата публикации
Просмотры
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