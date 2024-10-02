Гороскоп на 3 октября для всех знаков Зодиака: день, когда нам необходим покой

Нынешний день, несмотря на разгар рабочей недели, желательно провести в покое и – что особенно важно – в уединении.

Любые наши действия, даже планировавшиеся как позитивные, в результате будут носить негативный характер, поэтому желательно избегать любых телодвижений, перенеся их на более благоприятное время. Зато это время не только можно, но и нужно посвятить умственной работе: оно прекрасно подойдет для составления профессиональных – и личных – планов, разрабатывания тактики и стратегии, которые позволят достичь цели, и обдумывания идеи, касающихся всех сфер жизни и работы.

Овен

Мелкие бытовые вопросы, решение которых давно назрело, не стоит превращать в предмет спора между вашими домашними: если никто не хочет ими заниматься, сделайте все сами – вам же спокойнее будет.

Телец

Необходимо держать под контролем не только негативные, но и позитивные эмоции: будучи выпущенными на волю, проблемы они могут создать вне зависимости от знака – плюс или минус, который перед ними стоит.

Близнецы

Любое негативное высказывание, от кого бы оно ни исходило, не стоит вашего внимании и – особенно! – переживаний: уже завтра вы забудете об этих словах, так стоит ли тратить на них драгоценные нервные клетки.

Рак

Если жизненная необходимость, несмотря на предостережения астрологов, заведет вас сегодня в магазин, постарайтесь быть крайне осторожными с покупками: с большой долей вероятности они окажутся неудачными.

Лев

Нельзя сказать, что вы невнимательны к себе, но сейчас, похоже, настало время для ухода за собой – правда, для этого нежелательно куда-либо выходить: что-то наподобие SPA-салона можно соорудить дома.

Дева

Тем, кто давно подумает о смене работы, нужно посвятить день изучению соответствующих сайтов – там обязательно найдется что-то привлекательное – как с профессиональной, так и с финансовой точки зрения.

Весы

Девиз сегодняшнего дня – «слово серебро, а молчание – золото», особенно не рекомендуется посвящать кого-либо в свои планы – как профессиональные, так и личные, если, конечно, вы не хотите, чтобы то-то их сглазил.

Скорпион

Представители вашего знака – единственные во всем Зодиаке, кто сегодня не будет испытывать недостатка в энергии – напротив, она будет вас перевыполнять: постарайтесь направить ее в ирное русло.

Стрелец

День, когда, по словам психологов, необходимо угождать себе: сделайте то, о чем давно мечтали, но по какой-то причине до сих пор не смогли осуществить: позитивные эмоции будут буквально зашкаливать.

Козерог

Разговоры со старым другом, который неожиданно появится в вашей жизни, станут источником бесценной информации, которую вы не сможете получить из других источников – воспользуйтесь шанс узнать то, что вам интересно.

Водолей

Сегодня ничего не стоит делать через силу: какие бы задачи вы таким образом не будете решать, толку от таких действий – ноль: помните, что лучше вообще ничего не делать, чем делать плохо.

Рыбы

Подумайте о том, чего не хватает для того, чтобы ваша личная жизнь стала гармоничной: возможно, стоит в чем-то уступить своем партнеру – обидно, когда отношения страдают от мелочей, которые не стоят вашего внимания.

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