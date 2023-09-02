Гороскоп на 3 сентября для всех знаков Зодиака: день, когда есть риск стать жертвой обмана

Воздух нынешнего дня заряжен отрицательной энергией, а его символ – паучья сеть – говорит о риске стать жертвой обмана.

Обман вероятен в любой жизненной сфере, но поскольку речь идет о выходном, опасаться нужно не только незнакомых, но и близких людей – любимых, родных и друзей. Разумеется, в большинстве случаев они могут ввести нас в заблуждение не специально, а нечаянно, но обман останется обманом, каких бы целей они при этом не преследовали, так что необходимо соблюдать осторожность.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 3 сентября для Овнов

Идеи, которые в этот день могут прийти в голову, с большой долей вероятности окажутся невыполнимыми, поэтому не стоит рассматривать их всерьез – зачем бесцельно тратить время и силы?

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 3 сентября для Тельцов

Избегайте людей, питающихся чужими отрицательными эмоциями – если в вашем окружении таковые есть, лучше сегодня – как, впрочем, и в любой другой день – обойти их десятой дорогой.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 3 сентября для Близнецов

Не стоит соглашаться на предложение легко – и, главное, быстро – заработать солидную сумму денег: скорее всего, вас обманывают, скрывая за красивыми словами скверную сущность.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 3 сентября для Раков

В вашем окружении найдутся люди, которые захотят въехать в рай на вашем горбу – не делайте за других их работу, даже если речь будет идти о близких людях и домашних хлопотах – не создавайте прецедент.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 3 сентября для Львов

День, когда стоит остерегаться новых знакомств: велика вероятность того, что человек, который появится в вашей жизни, захочет использовать вас в своих целях – не стоит этого допускать.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 3 сентября для Дев

Сегодня нежелательно не только тратить, но и просто брать в руки деньги – это может стать плохой приметой, в соответствии с которой ваши финансовые дела могут всерьез пошатнуться.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 3 сентября для Весов

Как бы ни складывались обстоятельства, помните, что лгать близкому человеку не только непорядочно, но и опасно: обман, который очень быстро обнаружится, может нанести вашим отношениям непоправимый ущерб.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 3 сентября для Скорпионов

Риск, конечно, благородное дело, но сегодня необходимо тщательно просчитывать все последствия, к которым могут привести ваши действия, и только потом рисковать – иначе можно проиграть.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 3 сентября для Стрельцов

Несмотря на выходной, велика вероятность получить предложение занять новую должность и даже перейти на другое место работы, на них стоит соглашаться после непродолжительных – для вида – раздумий.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 3 сентября для Козерогов

День – благо, он выходной – благоприятен для общения с родными и друзьями: лучше встречаться с ними в реале, но и режим онлайн – телефон или мессенджер – тоже подойдет.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 3 сентября для Водолеев

Идеи, которые могут приходить к вам в голову в это время, необходимо запоминать, а еще лучше – записывать: на досуге нужно будет обдумать каждую из них, а затем и пустить их в дело.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 3 сентября для Рыб

Главным врагом в общении с окружающими в этот день станет ваша нетерпимость по отношению к их ошибкам и заблуждениям – это качество могут привести к серьезному конфликту.

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