Гороскоп на 3 сентября для всех знаков Зодиака: день, когда нужно делать добро людям
День, когда необходимо делать добро другим людям, как близким, так и посторонним, а то и абсолютно незнакомым.
Приветствуются также позитивные мысли и пожелания, а вот за злые комментарии в адрес окружающих рано или поздно придется отвечать, поэтому лучше их не допускать. Поскольку в этот день люди становятся чересчур обидчивыми, не стоит неосторожно шутить — любая мелочь может стать причиной серьезного конфликта.
Овен
Ни при каких условиях нельзя жалеть себя: во-первых, у вас нет для этого никаких оснований, а во-вторых, такое настроение на некоторое время лишит вас трудоспособности, в которой вы будете нуждаться в этот день.
Телец
Вспышки гнева, которые могут преследовать вас в течение всего дня, необходимо направлять — как пресловутый атом — исключительно в мирное русло: например, на непосредственную работу или домашние хлопоты.
Близнецы
День — разумеется, по возможности — рекомендуется провести в одиночестве: без присутствия раздражителей в виде окружающих людей — особенно неприятных — и вам удастся сделать куда больше того, что вы наметили.
Рак
Несмотря на прилив мощной астрологической энергии, которую вы ощутите в этот день, работе может помешать неизвестно откуда взявшаяся лень — не стоит ей потакать, иначе он собьет вас с правильного трудового ритма.
Лев
Оценивая поступки окружающих вас людей, не торопитесь их обсуждать с кем-либо и уж тем более осуждать: постарайтесь понять точку зрения другого человека — это значительно облегчит ваше с ним взаимопонимание.
Дева
Сегодня очень важно отказаться от слишком тесных контактов с близкими людьми: поскольку есть вероятность ссоры, которая может затянуться надолго, а в некоторых — особо сложных — случаях разрушить отношения.
Весы
День благоприятен для исправления допущенных ранее ошибок — как в профессиональном, так и в личном плане: почему бы вам не переделать проект с погрешностью или извиниться перед обиженным человеком.
Скорпион
Изменить к лучшему запутавшиеся в последнее время отношения с близким человеком не так сложно, как может показаться вам на первый взгляд — главное, хотя бы ненадолго допустить, что он тоже может быть прав.
Стрелец
День, когда необходимо отодвинуть на второй план сугубо материальные вопросы, предпочтя им духовные: самым невероятным образом со временем именно это принесет представителям знака финансовую прибыль.
Козерог
Не отказывайте в помощи тем, кто обратится к вам с просьбой решить их проблемы: то, что вам ничего не будет стоить ни в моральном, ни в материальном смысле, для них окажется существенной подмогой.
Водолей
Необходимо обращать внимание на сигналы, которые будет посылать судьба — они помогут правильно сориентироваться в сложившейся ситуации, в этот день нельзя бить посуду — это считается плохой приметой.
Рыбы
День, несмотря на разгар рабочей недели, желательно посвятить отдыху — необходимо расслабиться и восстановить силы перед важным профессиональным рывком, которые предстоит вам в ближайшее время.
