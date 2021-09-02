Гороскоп на 3 сентября для всех знаков Зодиака: день, когда нужно избегать конфликтов

Гороскоп на 3 сентября для всех знаков Зодиака: день, когда нужно избегать конфликтов

Непростой и напряженный день, в течение которого конфликты будут возникать буквально на ровном месте.

Если принимать участие хотя бы в некоторых из них, можно потерять энергию, предназначенную для сугубо мирных целей – профессиональных задач и домашних хлопот. Прежде чем встревать в выяснение отношений с кем-либо, подумайте, стоит ли оно того.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 3 сентября для Овнов

Принятие важных решений стоит отложить на несколько дней – сегодня же велика вероятность того, что вы необъективно оцените обстоятельства и в результате придете к ошибочному выводу.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 3 сентября для Тельцов

В этот день звезды категорически не рекомендуют вам в одиночестве ходить по безлюдным улицам и переулкам в темное время суток – помните о том, что береженого бог бережет, и не рискуйте понапрасну.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 3 сентября для Близнецов

День окажется удачным только при наличии подробного плана, который нужно составить с утра и придерживаться его весь день, а иначе будете хвататься то за одно, то за другое, и все ваши дела пойдут кувырком.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 3 сентября для Раков

Особой осторожности потребуют контакты с коллегами: не стоит делиться с ними своими планами, в противном случае в один прекрасный день рискуете узнать, что вашу идею воплотил в жизнь другой человек.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 3 сентября для Львов

Звезды рекомендуют вам тщательно следить за своими высказываниями – неосторожное слово может нанести вашему собеседнику серьезную моральную травму, чего он вам не простит.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 3 сентября для Дев

Деловые встречи – если, конечно, есть такая возможность – нужно перенести: в этот день вам трудно будет найти общий язык с другими людьми, а это может привести к недоразумениям.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 3 сентября для Весов

День, когда не стоит впадать в крайности, – с одной стороны, с другой – нельзя лениться: нужно вести обычный – неторопливый, но результативный – образ жизни.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 3 сентября для Скорпионов

Энергии у вас сегодня будет предостаточно, но необходимо распоряжаться ею разумно: лучше всего заранее составить подробный план и скрупулезно его придерживаться, тогда и результативность окажется завидной.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 3 сентября для Стрельцов

Как на работе, так и дома не стоит хвататься за все дела сразу – поскольку пословицу о двух зайцах пока еще никто не отменял, вы рискуете ничего не успеть, а впоследствии станете сожалеть о том, что день прошел зря.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 3 сентября для Козерогов

В отношениях с близким человеком важно как можно меньше говорить, в противном случае есть риск сказать лишнее: в результате у влюбленных дело может дойти до разрыва, а у семейных пар – до развода.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 3 сентября для Водолеев

Соблазну купить что-нибудь в этот день необходимо противиться изо всех сил: новое приобретение – с большой долей вероятности – либо окажется бракованным, либо очень быстро разонравится.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 3 сентября для Рыб

Достичь взаимопонимания с деловыми партнерами не удастся, поэтому переговоры с ними лучше перенести на другой день – сегодня любые разговоры окажутся пустыми, а время – потраченным даром.

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