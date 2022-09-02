Гороскоп на 3 сентября для всех знаков Зодиака: день, когда страхи и тревоги нужно гнать прочь

Страхи, тревоги и плохие мысли, которые могут одолевать в этот день, необходимо решительно гнать прочь.

В большинстве случаев они окажутся порождением положения Луны вкупе с тягостным настроением и не будут иметь к реальности никакого отношения. Облегчить душу можно, уменьшив количество зла в своей повседневной жизни, покаявшись и признав ошибки.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 3 сентября для Овнов

Мощный позитивный результат даст очищение организма: занятия йогой, продукты детокс и фиточаи позволят почувствовать себя гораздо лучше – как на физическом, так и на ментальном уровне.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 3 сентября для Тельцов

Не уподобляйтесь слону в посудной лавке, который в силу своей неповоротливости крушит все вокруг – прежде всего отношения с близкими людьми, которые могут уже и не восстановиться.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 3 сентября для Близнецов

Раздражительность, которую вы будете испытывать в этот день, – явление временное, обусловленное положением звезд и планет, поэтому ее нужно просто перетерпеть – уже завтра вам станет легче.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 3 сентября для Раков

День, когда нужно сидеть тихо, не предпринимая никаких действий и – по возможности – отказавшись от общения: обратив на себя внимание Вселенной, рискуете навлечь на свою голову неприятности.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 3 сентября для Львов

Не стоит брать на себя слишком много, пытаясь выполнить как свою, так и чужую работу: благодарности за труды вы все равно не дождетесь, а переутомиться можете вполне.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 3 сентября для Дев

Внутренняя тревожность, которую вы будете испытывать с самого утра, подтолкнет вас к тому, чтобы сорвать зло на тех, кто находится рядом: тем, кто это сделает, впоследствии будет стыдно.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 3 сентября для Весов

Не вмешивайтесь в чужую свару, даже если обе ее стороны будут просить вас об этом – рефери из вас сегодня никакой, поэтому вы легко можете нажить себе врагов в лице всех фигурантов скандала.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 3 сентября для Скорпионов

Лучший способ справиться с агрессией – причем как своей, так и чужой – загрузить себя работой с головой – чтобы не было и минуты, которую можно было бы посвятить выяснению отношений.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 3 сентября для Стрельцов

Главное в этот день – действовать несмотря ни на что: чтобы друзья или близкие не отвлекали вас пустыми разговорами, примите меры – закройтесь в комнате и отключите телефон и чаты.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 3 сентября для Козерогов

Самый действенный способ отвлечься от плохих мыслей – домашняя работа: мытье полов, окон и зеркал, даже если они у вас идеально чистые, самым благотворным образом скажется на настроении.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 3 сентября для Водолеев

Вас ждут самые непредсказуемые события, к которым невозможно подготовиться: единственный выход из ситуации – не нервничать заранее и решать проблемы по мере их возникновения.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 3 сентября для Рыб

Разбирая события, предшествовавшие нынешней ситуации, и свою роль в них, не переборщите с самокритикой – пользы от того, что вы возьмете всю вину на себя, точно не будет, а вот вреда – огромное количество.

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