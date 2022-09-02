Гороскоп на 3 сентября для всех знаков Зодиака: день, когда страхи и тревоги нужно гнать прочь

Страхи, тревоги и плохие мысли, которые могут одолевать в этот день, необходимо решительно гнать прочь.
В большинстве случаев они окажутся порождением положения Луны вкупе с тягостным настроением и не будут иметь к реальности никакого отношения. Облегчить душу можно, уменьшив количество зла в своей повседневной жизни, покаявшись и признав ошибки.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 3 сентября для Овнов
Мощный позитивный результат даст очищение организма: занятия йогой, продукты детокс и фиточаи позволят почувствовать себя гораздо лучше – как на физическом, так и на ментальном уровне.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 3 сентября для Тельцов
Не уподобляйтесь слону в посудной лавке, который в силу своей неповоротливости крушит все вокруг – прежде всего отношения с близкими людьми, которые могут уже и не восстановиться.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 3 сентября для Близнецов
Раздражительность, которую вы будете испытывать в этот день, – явление временное, обусловленное положением звезд и планет, поэтому ее нужно просто перетерпеть – уже завтра вам станет легче.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 3 сентября для Раков
День, когда нужно сидеть тихо, не предпринимая никаких действий и – по возможности – отказавшись от общения: обратив на себя внимание Вселенной, рискуете навлечь на свою голову неприятности.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 3 сентября для Львов
Не стоит брать на себя слишком много, пытаясь выполнить как свою, так и чужую работу: благодарности за труды вы все равно не дождетесь, а переутомиться можете вполне.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 3 сентября для Дев
Внутренняя тревожность, которую вы будете испытывать с самого утра, подтолкнет вас к тому, чтобы сорвать зло на тех, кто находится рядом: тем, кто это сделает, впоследствии будет стыдно.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 3 сентября для Весов
Не вмешивайтесь в чужую свару, даже если обе ее стороны будут просить вас об этом – рефери из вас сегодня никакой, поэтому вы легко можете нажить себе врагов в лице всех фигурантов скандала.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 3 сентября для Скорпионов
Лучший способ справиться с агрессией – причем как своей, так и чужой – загрузить себя работой с головой – чтобы не было и минуты, которую можно было бы посвятить выяснению отношений.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 3 сентября для Стрельцов
Главное в этот день – действовать несмотря ни на что: чтобы друзья или близкие не отвлекали вас пустыми разговорами, примите меры – закройтесь в комнате и отключите телефон и чаты.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 3 сентября для Козерогов
Самый действенный способ отвлечься от плохих мыслей – домашняя работа: мытье полов, окон и зеркал, даже если они у вас идеально чистые, самым благотворным образом скажется на настроении.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 3 сентября для Водолеев
Вас ждут самые непредсказуемые события, к которым невозможно подготовиться: единственный выход из ситуации – не нервничать заранее и решать проблемы по мере их возникновения.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 3 сентября для Рыб
Разбирая события, предшествовавшие нынешней ситуации, и свою роль в них, не переборщите с самокритикой – пользы от того, что вы возьмете всю вину на себя, точно не будет, а вот вреда – огромное количество.
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