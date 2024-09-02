Гороскоп на 3 сентября для всех знаков Зодиака: день позитивной энергетики

День не очень сильной, но все же позитивной энергетики, что после вчерашнего – напряженного – времени очень важно.

День не очень сильной, но все же позитивной энергетики, что после вчерашнего – напряженного – времени очень важно.

Можно составлять планы на ближайшее будущее – они окажутся максимально реальными и легко реализуются, и загадывать желания – они обязательно сбудутся. Однако в состоянии эйфории, которая может посетить в это время, необходимо соблюдать осторожность, иначе есть риск стать жертвой мошенников и просто непорядочных людей.

Овен

Не стоит брать на себя профессиональную нагрузку, на которую может не хватить душевных и физических сил, – их необходимо распределять осторожно и рационально.

Телец

Важно помнить о том, что свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого, и, соответственно, не посягать на чужую территорию – как в прямом, так и в переносном смысле.

Близнецы

Выбирая дела, которые вы запланировали на этот день, нужно прислушаться к своему внутреннему голосу: он подскажет, что можно включить в план, а что – желательно на время отложить.

Рак

Ни в коем случае нельзя допускать плохих мыслей – они не только испортят настроение, но и могут – самым неожиданным и мистическим образом – материализоваться в ближайшем будущем.

Лев

Лучшим отдыхом, которому рекомендуется посвятить день, будет смена рода деятельности: например, тем, кто занимается умственной работой, нужно сменить ее на физическую, и наоборот.

Дева

Сегодня нельзя критиковать себя за то, что сделано, и особенно за то, что не сделано: других результатов – кроме заниженной самооценки и, как следствие, плохого настроения – такое поведение не даст.

Весы

От негатива, который может стать причиной конфликтов с окружающими – как близкими, так и незнакомыми, может будет избавиться, вспомнив о любимом занятии – вязании, вышивки или живописи.

Скорпион

Негативную энергию, которая будет переполнять вас в это время, звезды рекомендуют направить в мирное русло – на решение профессиональных задач, домашние хлопоты и работу в саду и огороде.

Стрелец

Оперативно и успешно выполнив свою рабочую норму в первой половине дня, вторую можно будет потратить на релакс – съездить на пляж, почитать, послушать классическую музыку, посмотреть новый сериал.

Козерог

Появление человека из прошлого, с которым вы давно не общались, заставит вас задуматься о причинах и последствиях расставания с ним: возможно, вы признаете свою ошибку и захотите начать ваши отношения сначала.

Водолей

Устав терпеть от кого-то из окружающих бесконечные колкости и злобные высказывания в свой адрес, вы вполне можете лишить его права голоса, выведя за круг общения и вздохнув с облегчением.

Рыбы

Можно подписывать только те договора, над составлением которых вы работали лично: документы, которые оформлял кто-то другойлучше даже не рассматривать – можно пропустить досадную ошибку.

Читайте также: